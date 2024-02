FC Bayern München mit Max Eberl: Führung von Hoeneß' Gnaden

Eberl und Hoeneß: Kommt zusammen, was zusammengehört?

Und es ist keine Überraschung, dass der Schüler schon seit längerem wieder mit seinem Lehrmeister telefoniert und ihn vermutlich auch öfter in Bad Wiessee besucht hat. Denn nun ist zusammengekommen, was zumindest nach Meinung der beiden Bosse zusammengehört.

"Tatsächlich ist Uli Hoeneß mein großes Vorbild, ein Stück weit sogar ein Mentor", schwärmte Eberl schon vor Jahren.

Schon 2017 wollte der Ehrenpräsident den damaligen Gladbacher Sportchef zum FCB holen, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hingegen lieber Ex-Kapitän Philipp Lahm als Nachfolger von Matthias Sammer. Der Kompromiss lautete dann: Hasan Salihamidzic.

Seit dessen Rauswurf Ende vergangener Saison war der Posten des Sportvorstands unbesetzt, was man unter anderem am Fehlen einer "Abteilung Attacke" in der Öffentlichkeit bemerkt hat – und nach Meinung von Beobachtern auch an der fehlenden sportlichen Kompetenz.