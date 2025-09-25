Anzeige
FC Bayern München: "Muss ihn jetzt mal anrufen" – Jerome Boateng reagiert auf Kompany-Einladung

Jerome Boateng reagierte rund um das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München bei Werder Bremen auf die Einladung von Vincent Kompany.

Vincent Kompany hat Weltmeister Jerome Boateng auf dem Weg zur Trainerkarriere zu einer Hospitanz eingeladen. Zu "100 Prozent" würde er es begrüßen, wenn Boateng ein paar Wochen beim FC Bayern München lernen und "seine Erfahrungen als Spitzenverteidiger" einbringen würde, sagte Kompany im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Freitag.

Dort reagierte Boateng nun auf die Einladung. Der 37-Jährige war als Zuschauer zu Gast in der Allianz Arena und sagte in Bezug auf die Worte seines ehemaligen Mitspielers: "Ich habe es gehört, ich muss ihn jetzt mal anrufen."

Boateng hatte in der vergangenen Woche seine Karriere beendet und im Anschluss angekündigt, Trainer werden zu wollen. Die B-Lizenz habe er bereits absolviert, die A-Lizenz und der Fußball-Lehrer sollen folgen.

Der ehemalige Bayern-Profi wolle "so bald wie möglich" als Assistenztrainer bei einem Verein beginnen, sagte er in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Für eine eventuelle Hospitanz wolle er auch bei Kompany vorstellig werden. "Er ist ein tolles Beispiel dafür, wie es ein ehemaliger Spieler zu einem großartigen Trainer gebracht hat", sagte Boateng.

Kompany gab an, "jede Bayern-Legende mit guten Absichten einladen" zu wollen, "eine Woche mit uns zu verbringen und Erfahrungen mit uns zu teilen. Unsere Jungs wollen immer noch lernen – das dürfen wir nicht vergessen." Gemeinsam spielten die beiden ehemaligen Verteidiger einst beim Hamburger SV und bei Manchester City.

Zuvor hatte auch Boatengs ehemaliger Trainer Hansi Flick seine Zusage gegeben. "Mit Hansi habe ich schon gesprochen. Ich darf bei ihm beim FC Barcelona hospitieren, wann immer ich möchte. Ich freue mich sehr darauf", sagte Boateng.

