FC Bayern München: "Muss ihn jetzt mal anrufen" – Jerome Boateng reagiert auf Kompany-Einladung

Jerome Boateng reagierte rund um das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München bei Werder Bremen auf die Einladung von Vincent Kompany. Vincent Kompany hat Weltmeister Jerome Boateng auf dem Weg zur Trainerkarriere zu einer Hospitanz eingeladen. Zu "100 Prozent" würde er es begrüßen, wenn Boateng ein paar Wochen beim FC Bayern München lernen und "seine Erfahrungen als Spitzenverteidiger" einbringen würde, sagte Kompany im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Freitag. Harry Kane hat seinen perfekten "Wingman" gefunden Dort reagierte Boateng nun auf die Einladung. Der 37-Jährige war als Zuschauer zu Gast in der Allianz Arena und sagte in Bezug auf die Worte seines ehemaligen Mitspielers: "Ich habe es gehört, ich muss ihn jetzt mal anrufen."

Boateng hatte in der vergangenen Woche seine Karriere beendet und im Anschluss angekündigt, Trainer werden zu wollen. Die B-Lizenz habe er bereits absolviert, die A-Lizenz und der Fußball-Lehrer sollen folgen. Der ehemalige Bayern-Profi wolle "so bald wie möglich" als Assistenztrainer bei einem Verein beginnen, sagte er in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Für eine eventuelle Hospitanz wolle er auch bei Kompany vorstellig werden. "Er ist ein tolles Beispiel dafür, wie es ein ehemaliger Spieler zu einem großartigen Trainer gebracht hat", sagte Boateng.

