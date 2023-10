FC Bayern und der Fall Noussair Mazraoui: Droht dem Abwehrspieler der Rauswurf?

Anzeige

Mit dem Posting von Noussair Mazraoui ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas nun auch Thema beim FC Bayern. Der historische Hintergrund und die Kadersituation sorgen dabei für besondere Brisanz.

Von Chris Lugert

Der Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terror-Organisation Hamas ist auch beim FC Bayern angekommen. Nach pro-palästinensischen Postings von Spielern wie Aissa Laidouni von Union Berlin oder Yusuf Kabadayi von Schalke 04 hat sich mit Noussair Mazraoui nun der bislang prominenteste Spieler im deutschen Fußball in den sozialen Medien geäußert - und das auf eine verstörende Art.

Der marokkanische Nationalspieler postete in einer Instagram-Story einen Vers aus dem Koran, der übersetzt lautet: "Und denke nicht, Allah sei dem gegenüber achtlos, was diejenigen tun, die Unrecht begehen. Er hält sie nur bis zu dem Tag zurück, an dem die Augen in Horror erstarren werden." Außerdem verlinkte er eine Seite, die für die Auslöschung Israels wirbt.

Für Alon Meyer, Präsident des deutsch-jüdischen Sportverbandes Makkabi, ist das ein Skandal. "Man kann sich jederzeit pro-palästinensisch äußern oder die palästinensische Fahne zeigen", sagte er im Interview mit ran.

Die Botschaft des Mazraoui-Postings sei jedoch "absolut indiskutabel, da er den 'Brüdern in Palästina' den Sieg wünscht. Und das in Folge eines Terroranschlags, bei dem über 1400 Kinder, Frauen, unschuldige Zivilisten in Israel misshandelt und ermordet wurden. Das geht gar nicht, nicht hier in Deutschland und schon gar nicht von einem Bundesligaspieler, der wie alle nach unserer demokratischen Werteordnung leben muss."

Mazraoui sagte der "Bild", sein Standpunkt sei es, "dass ich mich für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen werde. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde. Und das ist etwas, hinter dem ich immer stehen werde", stellte er klar. Er habe nie jemanden verletzen wollen.