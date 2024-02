... über die zurückliegende Schwächephase: "Mannschaften verändern sich. Ich glaube einfach, dass dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein, jedes Mal dieses Trikot anzuziehen und auf den Platz zu gehen und die Mannschaften reihenweise zu schlagen, das hatten wir in dieser Saison nicht. Und auch in der jüngsten Vergangenheit nicht. Das müssen wir uns zurück arbeiten."

... über die Entlassung von Tuchel zum Saisonende: "Es wirft natürlich auch ein schlechtes Licht auf uns alle, auf die Mannschaft, auf die Spieler. Weil wir es nicht geschafft haben, mit so einem Top-Trainer das weiterzuführen. Es ist nicht immer so, dass wie in der Schule der Lehrer schuld ist. Die Zeugnis-Noten sind schlecht. Das ist auch unsere Verantwortung, wenn ein guter Trainer entlassen wird. Wir wollen den den Weg jetzt bis zum Ende professionell weitergehen. Man hat heute in der Ansprache, in der Vorbereitung auf das Spiel nichts angemerkt. Er hat das super professionell gemacht und uns gut auf das Spiel eingestellt. Man hat ja auch gesehen, wie wir in der ersten Halbzeit dann auch gespielt haben.

Manuel Neuer (FC Bayern München) über den 2:1: "Die bessere Mannschaft hat heute gewonnen. Klar hört sich das wieder ein bisschen nach Bayern-Dusel an, wenn du in der Schlussphase das Spiel noch für dich entscheidest. Aber ich glaube, dass es heute einfach verdient war."

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) über den Sieg: "Es war ein knappes Spiel gegen einen starken Gegner. Unter dem Strich haben wir verdient gewonnen. Aber klar, es war zwischendrin sehr ausgeglichen, weil wir nicht frühzeitig die Tore gemacht haben. Aber insgesamt waren wir sehr konzentriert, sehr griffig. Gute Leistung."

... darüber, ob der Knoten durch den Last-Minute-Sieg jetzt aufgeht: "Das werden wir sehen. Das sehen wir nur, wenn wir Taten folgen lassen. Aber es hat uns natürlich sehr gut getan nach den Ergebnissen, aus denen wir kommen. In Bochum wurden wir für sehr wenig sehr hart gestraft. Aber wir haben eine sehr gute Reaktion gezeigt. Es ist ein wichtiger später Sieg. Das ist natürlich dann auch emotional und tut den Spielern gut. Das soll die Basis sein für das Spiel in Freiburg. Aber wir müssen nachlegen.

Herberg Hainer (Präsident FC Bayern München) über die Probleme des FC Bayern und den heutigen Sieg: "Wenn der FC Bayern dreimal hintereinander verliert, dann müssen wir uns alle hinterfragen. Die Mannschaft, der Trainer, die Vereinsführung. Das tun wir auch, das ist überhaupt keine Frage. Das ist nicht unser Anspruch. Aber sie werden sehen, wir werden die richtigen Analysen und Schlüsse daraus ziehen und auch das richtige tun. ... Wichtig ist, dass nach dieser Entscheidung die Mannschaft und der Trainer gekämpft haben und heute gegen eine sehr spielstarke Leipziger Mannschaft ein gutes Spiel gezeigt haben. Das ist ja keine Laufkundschaft. Wir haben verdient gewonnen."

... über die erneute Trennung von einem Top-Trainer: "Die Ansprüche beim FC Bayern sind sehr hoch. Wir sind elfmal hintereinander Deutscher Meister geworden. Wir haben vor drei Jahren die Champions League gewonnen. Und wenn wir dann im Pokal ausscheiden, in der Meisterschaft acht Punkte hinter dem Ersten sind, dann ist das natürlich bei uns Druck für alle. So ist es halt. Aber das ist am Ende des Tagees auch die Erfolgsformel beim FC Bayern, dass wir nie mit dem zufrieden sind, wo wir sind und dann auch weiter nach vorne gehen."

Thomas Müller (FC Bayern München) darüber, ob es ein Sieg für Tuchel war: "Für uns alle. Wir stecken da schon alle im gleichen Boot. Als Bayern-Spieler mit drei Niederlagen in einer Woche war das keine leichte Zeit. Dementsprechend sind wir heute froh, das wir so ein Spiel für uns mitgenommen haben. Gegen Leipzig, also wirklich einen Gegner, der einem auch wehtun kann. ... Wir haben Leipzig in der ersten Halbzeit gar nicht zum Zug kommen lassen. Und gleichzeitig sind wir selber in ganz viele gute Räume gekommen und hatten tatsächlich auch zwei, drei hochkarätige Chancen. Da machen wir einfach das Tor nicht. Das war auch in Bochum so. Und das tut uns natürlich weh. Und deswegen freut es mich, dass der Spielverlauf hinten raus auch etwas glücklich für uns war."

... über die Entlassung von Tuchel: "Die Trainerdiskussion ist müßig für uns. Wenn du die Spiele nicht gewinnst, wenn wir nicht so schön, nicht so gut spielen, nicht so konstant, wie man es hier beim FC Bayern erwartet, dann kommen Diskussionen auf. Dass wir Spieler da auch mit ihm Boot sitzen, ist völlig klar. Und trotzdem hat man es auch heute wieder gesehen: Der Trainer bereitet uns vor. Da sieht man auch, dass das Tischtuch nicht völlig zerschnitten ist. Auch wenn wir sicherlich unsere Probleme in der Vergangenheit hatten, sonst wäre es nicht zu der Situation gekommen."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig) über die Last-Minute-Niederlage: "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut genug, um uns ein Tor zu verdienen. Das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir waren zu inaktiv, nicht intensiv genug, zu wenig Bewegung mit Ball. In der zweiten Halbzeit sind wir besser geworden. Ich hatte das Gefühl, wir schnuppern am Lucky Punch in einer bestimmten Spielphase. Wir hatten noch gute Ansätze und gute Möglichkeiten. Aber hinten raus passen wir nicht mehr auf und verlieren das Spiel."

... über die Kabinenansprache in der Halbzeit: "Wenn wir schon nach München fahren, dann wollen wir hier auch anders auftreten. In einer Phase, in der die Bayern nicht vor Selbstvertrauen strotzen, sollten wir die Chance als RB Leipzig wahrnehmen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gut genug wahrgenommen. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Es nicht das erste in dieser Saison, dass wir Punkte liegenlassen. Das fühlt sich natürlich nicht gut an."

...darüber, ob etwas in der Mannschaft nicht stimmt: "Nein, ich habe Top-Jungs, gute Charaktere. Eine Mannschaft mit Qualität, die sich noch entwickelt. Ich erinnere mal an den großen Umbruch im Sommer, den wir über weite Strecken gut gestaltet haben. In der Rückrunde ist es etwas holprig. Aber auch wenn die Bayern nicht in Top-Verfassung sind, sind sie eine Top-Mannschaft. Wir haben über 90 Minuten nicht genug getan, um das Spiel zu gewinnen."

Lothar Matthäus (Sky-Experte) über Tuchels Entlassung, obwohl der Trainer gerne geblieben wäre: "Bayern München hat über längere Zeit nicht mehr an ihn geglaubt. Ganz klar. Wenn er geblieben wäre und muss zum Ende der Saison aufhören, dann muss ihm die andere Seite nicht das Vertrauen gegeben haben. Bayern war nicht mehr überzeugt mit diesem Trainer den Weg über 2024 hinaus zu gehen.