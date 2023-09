FC Bayern München rechnet mit einer "spannenden Saison"

Die Tabelle gibt ein eher ungewohntes Bild ab. Nicht der FC Bayern München führt die Tabelle an, sondern Bayer Leverkusen gefolgt vom VfB Stuttgart. Der deutsche Rekordmeister rangiert auf Rang 3, punktgleich mit Borussia Dortmund. Auch RB Leipzig, die dem FC Bayern ein 2:2 abluchsten, befinden sich mit lediglich einem Punkt Rückstand in Tuchfühlung.

Auch Trainer Thomas Tuchel musste bereits feststellen, wie stark die Konkurrenz in dieser Saison ist. Nicht nur RB Leipzig lieferte dem FC Bayern einen starken Kampf ab. Auch der Tabellenführer Bayer Leverkusen spielte in München bereits 2:2.

Gibt es in dieser Saison also mehr Konkurrenten als Borussia Dortmund? "Klar, kann das sein", antwortete Tuchel auf Nachfrage von ran und lobte Leipzig wie auch Leverkusen: "Beide spielen momentan sehr gut, sehr gefährlich und sehr erfolgreich. Wir schauen aber auf uns. Es ergibt keinen Sinn, zu spekulieren. Wir haben selber genug Sachen zu verbessern, um unseren eigenen Weg zu gehen. Wir wollen am Ende vorne sein, wollen zeigen, was wir können und wollen Biss zeigen."