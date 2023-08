FC Bayern München – Thomas Tuchel lobt Harry Kane: "Eine große Persönlichkeit"

Anzeige

Die Freude über den Blockbuster-Deal ist riesig beim FC Bayern München. Trainer Thomas Tuchel zeigt sich geradezu euphorisch ob der Verpflichtung von Harry Kane.

Thomas Tuchel strahlte über das ganze Gesicht. Der Trainer des FC Bayern München hat seinen Wunschstürmer bekommen, nach langem Hin und Her konnte der Rekordmeister am Samstag offiziell Vollzug vermelden, dass Harry Kane nach München kommt.

"Größer als die Erleichterung ist noch die Freude", sagte Tuchel am ran-Mikrofon und freute sich über die "sensationelle Nachricht. Nicht nur für uns als Verein, sondern auch für die Bundesliga. Und es ist ein großes Statement", so der Bayern-Coach über den Rekordtransfer.

Es sei bis zuletzt nicht einfach gewesen, "das hat ja auch Tradition mit Spielern aus Tottenham, das ist nicht einfach, die da rauszubekommen. Aber ein großes Kompliment an alle bei Bayern, die das möglich gemacht haben. Er ist eine Top-Verstärkung für uns", so Tuchel über die vergangenen Wochen, die nicht nur den FC Bayern in Atem hielten.

Tuchel kennt Kane aus seiner Zeit beim FC Chelsea, "ich hatte als Gegner ein paar Mal das 'zweifelhafte' Vergnügen", sagte er mit einem Augenzwinkern.