FC Bayern München: Vorstandschef Jan-Christian Dreesen unter Druck - Zukunft ungewiss

Eine Entscheidung über die Zukunft Dreesens könnte bei der nächsten Aufsichtsratssitzung des FC Bayern am 11. November fallen. Nach ran -Informationen geht die Tendenz in Richtung Trennung, Dreesen könnte aber auch noch länger im Amt bleiben.

Einem Bericht zufolge will sich der Aufsichtsrat des FC Bayern vom Vorstandschef trennen. Nach ran -Informationen geht die Tendenz in Richtung einer Ablösung von Jan-Christian Dreesen.

Das Wichtigste in Kürze

Aufsichtsrat des FC Bayern schrieb Brief an die DFL

Der Aufsichtsrat des FC Bayern war darüber alles andere als erfreut und schrieb einen Brief mit einem Fragekatalog an die DFL. Da Dreesen als DFL-Präsidiumsmitglied direkt an der Auktion beteiligt war, wird dies von im "Manager Magazin" zitierten Insidern als Frontalangriff auf ihn gewertet.

Man habe den eigenen Mann bei der DFL "vor den Bus geworfen", heißt es in dem Bericht: "Spätestens da war klar, es rumort gewaltig."

Unterschrieben war der Brief auch von Finanz-Vorstand Michael Diederich, der anscheinend die Nachfolge Dreesen antreten möchte. Offenbar wurde Dreesen bereits aufgefordert, seinen Posten an Diederich abzugeben, der Vorstandschef weigerte sich demnach aber.