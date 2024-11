Arne Maier: (schmunzelt) Eine sehr gute Frage. Wir wissen, dass man die Bayern ärgern kann. Wir wissen aber auch, dass dazu vieles, wenn nicht alles passen muss. Der FC Bayern hat jedes Jahr eine unglaubliche Qualität auf dem Platz, die sie vor allem auch diese Saison wieder konstanter abrufen. Wir haben einen klaren Matchplan und wollen unsere Mittel so einsetzen, dass sie Bayern weh tun. Wir alle müssen an unser absolutes Leistungsmaximum ran und dann werden wir sehen, ob es reicht, etwas aus München mitzunehmen. Wir fahren auf jeden Fall nicht nur in die Allianz Arena, um Hallo zu sagen.

FC Bayern vs. FC Augsburg: "Fahren nicht in die Allianz Arena, um Hallo zu sagen"

Maier: Wir sind mit dem derzeitigen Tabellenplatz nicht zufrieden. Der Start in die Saison war nicht konstant genug, das wissen wir. Andererseits sind wir die letzten drei Spieltage ungeschlagen und so soll es auch bleiben. Es sind insgesamt erst zehn Spiele absolviert. In den restlichen 24 wollen wir uns stetig verbessern.

ran: Im Laufe der Saison haben Sie Ihren Stammplatz kurzfristig verloren. Gegen Hoffenheim waren Sie zuletzt aber wieder in der Startelf. Wie schätzen Sie Ihre persönliche Situation ein?

Maier: Es ist ja ganz klar und ich sage es auch immer wieder, dass ich natürlich am liebsten immer spielen und der Mannschaft helfen will. Konkurrenzkampf gab es hier in Augsburg schon immer, dem habe ich mich immer gestellt und habe mich zum Schluss auch immer durchgesetzt. Für mich war es natürlich schön, beim letzten Spiel wieder von Beginn an zu spielen. Ich gebe jedes Training Vollgas, damit es so bleibt. Meine Teamkollegen wissen auf jeden Fall, dass sie sich immer auf mich verlassen können. Ich will hier weiter mit Leistung überzeugen und vorangehen.

ran: Was sind Ihre Ziele für die nächsten Partien vor Weihnachten? Wann wäre es ein besinnliches Fest aus Ihrer Sicht?

Maier: Ein Ziel ist es sicher, ins Viertelfinale im DFB-Pokal einzuziehen. Da müssen wir absolut fokussiert sein. In der Liga spielen wir jetzt gegen den FC Bayern und dann unter anderem noch gegen Frankfurt und Leverkusen, also ein anspruchsvolles Restprogramm. Aber zum Jahresende sollen natürlich so viele Punkte wie möglich unterm Christbaum liegen. Wie viele es letztlich sind, hängt allen voran von unserer Leistung ab. Wir gehen auf jeden Fall top motiviert in den Jahresendspurt.