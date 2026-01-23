Am 19. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. Der FC Bayern München empfängt am 19. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. Dabei geht der deutsche Rekordmeister natürlich als klarer Favorit in die Partie gegen die Fuggerstädter. FC Bayern vs. FC Augsburg: Bundesliga am 24.01. ab 15:30 Uhr im Liveticker

FC Bayern München: Verhandlungen mit Dayot Upamecano laufen noch - Bosse wohl genervt Trainer Vincent Kompany warnte auf der Pressekonferenz vor der Partie dennoch vor dem Gegner: "Es ist ein Derby, weil der Gegner mit dem Bus kommt. Sonst fliegen wir immer so weit. Aber ja, gegen Augsburg sind es für uns traditionell immer schwierige Spiele. Vielleicht gehört der Derbyfaktor dazu." Der Belgier muss beim Heimspiel - wie schon zuletzt beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise - auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten. Der Franzose ist weiter krank.

Zusätzlich stehen auch Josip Stanisic, Konrad Laimer und Sacha Boey dem Belgier nicht zur Verfügung. Gut möglich, dass Tom Bischof erneut auf der Rechtsverteidiger-Position wird aushelfen müssen. So könnt ihr die Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Update, 24.01., 17:28 Uhr: Bayern kassiert erste Saisonniederlage Zu Beginn des Spiels bestimmte der FC Bayern das Geschehen und erspielte sich die besseren Chancen, verpasste jedoch eine höhere Führung. Augsburg blieb mutig, kam kurz vor der Pause fast zum Ausgleich und wurde nach dem Seitenwechsel belohnt. Die Gäste gingen mit 2:1 in Führung und hielten anschließend dem Münchner Druck stand. In der Schlussphase verteidigte der FCA den Vorsprung und fügte den Bayern die erste Saisonniederlage zu.

Update, 24.01., 14:20 Uhr: Die Aufstellungen sind da FC Bayern: Urbig - Ito, Minjae, Tah, Davies - Goretzka, Pavlovic - Olise, Karl, Diaz - Kane FC Augsburg: Dahmen - Schlotterbeck, Zesiger, Chaves - Fellhauer, Massengo, Rexhbecaj, Giannoulis - Rieder, Claude-Maurice - Kade

FC Bayern vs. FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt? Partie: FC Bayern vs. FC Augsburg

Wettbewerb: Bundesliga; 19. Spieltag

Datum: 24. Januar 2026

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

FC Bayern empfängt Augsburg heute live: Läuft die Bundesliga im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München - FC Augsburg heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV? Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Augsburg heute im Livestream sehen? Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

FC Bayern München heute live gegen den FC Augsburg: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga? Einen Liveticker zur Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. FC Augsburg Spiel: FC Bayern vs. FC Augsburg

Datum und Uhrzeit: 24. Januar 2026; 15:30 Uhr

Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Manuel Baum (FC Augsburg)

Free-TV: -

Pay-TV: Sky

Stream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)

Liveticker: ran.de