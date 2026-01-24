Nach dem Hamburger Derby reagiert Luka Vuskovic ungehalten auf Reaktionen von der Tribüne. Am Tag darauf meldet sich der FC St. Pauli zu Wort.

Der FC St. Pauli hat Luka Vuskovic vom Hamburger SV nach dessen Wutausbruch im Anschluss an das Hamburger Stadtderby kritisiert.

"Wir erwarten von Spielern, Trainern und Repräsentanten der Vereine ein angemessenes und professionelles Auftreten: sich nicht leicht provozieren zu lassen, Fans nicht zu bepöbeln und keine Grenzüberschreitungen wie Spucken in Richtung Fans oder auf den Boden und an die Wand im Kabinentrakt", betonte der Kiezklub nach dem 0:0 laut "kicker" in einer Stellungnahme.

Emotionen, hieß es darin weiter, erklärten "vieles, rechtfertigen aber nicht alles."

Vor diesem Hintergrund irritiere sie, "dass teils über Tage ein Narrativ gezeichnet wird, dem zufolge nur eine Seite provozierend oder verursachend gewesen sei, während andere Vorfälle ausgeblendet werden", teilte St. Pauli am Samstag mit.