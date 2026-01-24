FC Bayern München: Erste Bundesliga-Pleite! Kellerkind sorgt für Sensation, weil ein FCB-Star patzt

Ein müder FC Bayern München ist in der Bundesliga völlig überraschend ins Stolpern gekommen und hat seine erste Liga-Niederlage der Saison kassiert. Der FC Bayern München von Trainer Vincent Kompany blamierte sich nach einer unkonzentrierten Vorstellung mit 1:2 (1:0) im Derby gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg und ließ erst zum dritten Mal in dieser Saison Punkte liegen. Hiroki Ito (23.) hatte die Münchner zunächst in Führung gebracht, doch Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) drehten die Partie durchaus verdient für den FCA, der im Tabellenkeller ein wichtiges Lebenszeichen sendete. FC Bayern: Englischer Topklub baggert wohl an FCB-Star

Bruder von HSV-Verteidiger Luka Vuskovic beleidigt: So kam es zum Kabinen-Eklat Für den Rekordmeister, der am Samstag oft behäbig wirkte, geht es derweil weiter Schlag auf Schlag. Am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) sind die Bayern zum Abschluss der Ligaphase bei der PSV Eindhoven zu Gast, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel beim Hamburger SV.

- Anzeige -

- Anzeige -

Als Rechtsverteidiger: Startelf-Comeback von Alphonso Davies Neben den bereits feststehenden Ausfällen von Josip Stanisic, Konrad Laimer, Sacha Boey und Dayot Upamecano musste Kompany gegen Augsburg auch auf Raphael Guerreiro (Zerrung in der Wade) und Serge Gnabry (Magen-Darm-Infekt) verzichten. Zudem bekam Manuel Neuer eine Pause, Jonas Urbig ersetzte den Kapitän zwischen den Pfosten. Alphonso Davies gab nach über zehn Monaten sein Startelf-Comeback - als Rechtsverteidiger.

- Anzeige -

- Anzeige -

An die ungewohnte Position musste sich der Kanadier jedoch offensichtlich erst einmal gewöhnen. Überhaupt kamen die Bayern wie bereits in den vergangenen Spielen nur schleppend in die Partie und fanden gegen tief stehende Augsburger kaum ein Durchkommen. Bayern-Noten gegen Augsburg: Urbig patzt, Offensive enttäuscht

Hamburger SV: St. Pauli schießt nach Derby-Wut gegen Luka Vuskovic zurück Entsprechend musste ein Standard herhalten: Nach einer Ecke von Michael Olise stieg Ito am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte ins kurze Eck ein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Massengo sorgt für Augsburgs Sensationssieg Der Knoten schien nun gelöst, jedoch versäumten es die Bayern im unmittelbaren Anschluss, zu erhöhen: Sowohl Lennart Karl (25.) mit einem anspruchsvollen Volley als auch Luis Díaz (26.) scheiterten aus aussichtsreichen Positionen. Gleichzeitig kam der FCA über Konter immer wieder in gefährliche Situationen, Robin Fellhauer (45.+4) sorgte mit dem Halbzeitpfiff fast für den Ausgleich, traf jedoch nur die Latte.

FC Bayern: "Halt doch mal die Klappe!" Reporter beefen sich vor Kompanys Augen