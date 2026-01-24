Für den FC Bayern München setzt es am 19. Spieltag der Bundesliga eine überraschende Heimpleite gegen den FC Augsburg. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. Der FC Bayern München hat überraschend in der Bundesliga eine 1:2-Heimpleite gegen den FC Augsburg kassiert. Der Rekordmeister verspielte dabei eine zwischenzeitliche Führung gegen die Fuggerstädter. In den Reihen des Tabellenführers haderten Akteure und Trainer nach der Partie damit, dass sie nicht zu 100 Prozent in diese Begegnung fanden. Bayern-Noten gegen Augsburg: Urbig patzt, Offensive enttäuscht

Erste Liga-Pleite: Müde Bayern verlieren gegen Augsburg - Urbig patzt ran zeigt die Stimmen zum Spiel. (Quelle: Sky, Mixed Zone Allianz Arena) Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Es war nicht unverdient, aber ein Sieg von uns wäre auch nicht verdient gewesen. Wir waren nicht ganz so frisch, haben über 90 Minuten nicht ganz so ins Spiel gefunden. Dementsprechend haben wir das heute dann hergegeben. Heute war das nicht das Toplevel, das wir bringen wollten, wir haben uns nicht Chance um Chance herausgespielt, die wir dann nur nicht reingemacht haben. Das Wichtige ist jetzt, dass wir eine Reaktion zeigen. Wir hatten schon ein paar Spiele, die eng wurden, die aber nicht eng sein hätten müssen, zum Beispiel gegen Mainz oder St. Pauli."

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Jonathan Tah (FC Bayern München): "Ich würde sagen, wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, nochmal eine Schippe draufzulegen und deswegen glaube ich, dass dieses Spiel am Ende in diese Richtung geht. Wir haben es natürlich versucht. Ich glaube einfach wirklich, dass Augsburg es echt gut gemacht hat, wie sie sich verteidigt haben." Leverkusen-Fans feiern Bayern-Pleite gegen Augsburg Harry Kane (FC Bayern München): "Wir gingen mit 1:0 in Führung und ich hatte das Gefühl, wir hatten in dieser Phase schon die Chance, das Spiel zu entscheiden. Aber in diesen Situationen war dann oft der letzte Pass oder die letzte Ballberührung nicht perfekt. Der Torhüter von Augsburg hat auch gut gehalten. Und so ließen wir das Spiel offen und bei diesem knappen Spielstand kann man von jedem Team dann auch bestraft werden. In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas zu wenig Energie auf dem Feld gehabt und waren auch im Ballbesitz nicht mehr so flüssig." Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Gratulation an Augsburg, sie haben verdient gewonnen. Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Es ist eine Phase, in der wir fünf Spiele in 13 Tagen machen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man gerade in solchen Phasen eventuell mal in einem Spiel patzt. Der Hunger von unserer Seite ist immer da, aber manchmal fehlt etwas die Leistung."

- Anzeige -

Vincent Kompany nach F-Wort: "Meine Kinder haben das auf Youtube gesehen"