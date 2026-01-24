- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga, 19. Spieltag:  Eintracht Frankfurt rutscht weiter in die Krise - Leverkusen und Leipzig siegen

  • Veröffentlicht: 24.01.2026
  • 17:44 Uhr
  • SID

Eintracht Frankfurt kommt weiterhin nicht in Tritt und verliert auch gegen Hoffenheim. Leverkusen und Leipzig feiern hingegen Bundesliga-Siege im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Der Sturzflug hält an, die Gegentorflut ebenfalls: Eintracht Frankfurt hat auch das zweite Spiel unter Interimstrainer Dennis Schmitt verloren und droht in der Bundesliga, den Anschluss an die internationalen Ränge zu verlieren.

Die SGE unterlag der TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:3 (1:0). Nach der Entlassung von Cheftrainer Dino Toppmöller vor einer Woche warten die Hessen nun inzwischen seit fünf Bundesligapartien auf einen Sieg.

Max Moerstedt (52.) und Ozan Kabak (60.) sorgten mit ihren Kopfballtreffern für den dritten Dreier der TSG im dritten Bundesligaspiel 2026, hinzu kam ein Eigentor von Aurele Amenda (65.).

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Frankfurt reichte der Führungstreffer durch Winter-Neuzugang Arnaud Kalimuendo (18.) nicht. Die Kraichgauer festigten durch ihren elften Saisonerfolg Champions-League-Rang drei und distanzierten die Eintracht gleichzeitig auf neun Punkte.

- Anzeige -

Vazquez als Matchwinner: Bayer schlägt Bremen

Bayer Leverkusen beendete seine "Mini-Krise" in der Bundesliga und vergrößerte die Abstiegssorgen von Werder Bremen. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand bezwang die Hanseaten am Samstag verdient mit 1:0 (1:0) und hat die Champions-League-Ränge weiter im Blick. Bei Werder hingegen wächst die Angst: Die Bremer warten seit acht Ligaspielen auf einen Sieg.

Der fünfmalige Champions-League-Sieger Lucas Vázquez (37.) sorgte mit seinem ersten Treffer für Bayer für den Sieg der Werkself, die vor wegweisenden Wochen die erhoffte Trendwende einleitete. Werder muss den Blick dagegen nach unten richten: Der Vorsprung auf den Relegationsrang schmilzt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Leipzig erst mit Mühe, dann gnadenlos

RB Leipzig zeigte sich von der Klatsche gegen Bayern München gut erholt und meldete sich mit einem souveränen Sieg zurück. Die Sachsen gewannen nach anfänglichen Schwierigkeiten verdient mit 3:0 (0:0) beim 1. FC Heidenheim und machten damit im Rennen um den zweiten Tabellenplatz Druck.

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner, die am vergangenen Wochenende ein 1:5 gegen den Rekordmeister aus München kassiert hatte, offenbarte zunächst erneut Schwächen in der Offensive. Doch Ridle Baku (62.), Antonio Nusa (68.) und Nationalspieler David Raum (70.) knackten die Heidenheimer Abwehr. Der FCH hielt lange gut mit, brach dann aber ein und bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz.

Dank starker zweiter Halbzeit: Mainz mit Big Points

Der 1. FSV Mainz 05 schaffte mit einer starken Vorstellung einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Das Team von Urs Fischer gewann das wichtige Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg hochverdient mit 3:1 (0:1), gibt damit die rote Laterne nach nur einer Nacht wieder ab und rückt auf Relegationsplatz 16 vor. Die Rheinhessen zeigten eine starke Reaktion auf die erste Niederlage unter dem neuen Coach in der Vorwoche in Köln.

HSV vs. St. Pauli - Fans rechnen ab: "Schlimmstes Derby ever"

Phillip Tietz (68.), Stefan Bell (72.) und Nadiem Amiri (83., Handelfmeter nach Videobeweis) drehten die Partie, nachdem Tietz in der ersten Hälfte per Foulelfmeter noch am stark reagierenden Kamil Grabara gescheitert war (22.). Mohamed Amoura (3.) hatte die schwachen Wölfe früh in Führung gebracht.

Durch die zweite Pleite im zweiten Auswärtsspiel des Jahres muss der Blick nun wieder sorgenvoll nach unten gehen, 19 Zähler nach 19 Spieltagen sind die schlechteste Bilanz der letzten 20 Jahre für die Niedersachsen.

News und Videos zur Bundesliga
Erstmals seit Ende 2024 auf dem Platz: Benjamin Henrichs
News

Nach 400 Tagen: Henrichs gibt Comeback

  • 24.01.2026
  • 18:37 Uhr
Bayer Leverkusen Fans
News

Leverkusen-Fans feiern Ende der Bayern-Serie

  • 24.01.2026
  • 18:19 Uhr
Jubel zum Tor zum 2:0 durch Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09), GER, FC Bayern Muenchen vs. Royale Union Saint-Gilloise, Fussball, UEFA Champions League, Liga-Phase, 7. Spieltag, Saison 2025 2026,...
News

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Ergebnis 1:2

  • 24.01.2026
  • 18:08 Uhr
FC Bayern München v FC Augsburg - Bundesliga
News

Bayern-Noten: Urbig patzt, Offensive enttäuscht

  • 24.01.2026
  • 17:39 Uhr
FC Bayern
News

Urbig patzt folgenschwer: FC Bayern verliert gegen Augsburg

  • 24.01.2026
  • 17:36 Uhr
Vuskovic (l.) war kaum zu bremsen
News

HSV-Zoff: St. Pauli schießt gegen Vuskovic zurück

  • 24.01.2026
  • 17:33 Uhr
Viele umkämpfte Duelle in Mainz
News

Lebenszeichen im Keller: Mainz dreht Partie gegen Wolfsburg

  • 24.01.2026
  • 17:29 Uhr
Lucas Vázquez (l.) und Patrik Schick bejubeln das 1:0
News

Vázquez trifft: Bayer vergrößert Bremer Sorgen

  • 24.01.2026
  • 17:29 Uhr
Umkämpftes Duell: Ritsu Doan (l.) gegen Leon Avdullahu
News

Die Krise hält an: Eintracht zerfällt nach Führung

  • 24.01.2026
  • 17:26 Uhr
Baku (l.) schießt RB in Führung
News

Starke zweite Halbzeit: RB überrollt Heidenheim

  • 24.01.2026
  • 17:21 Uhr