Hugo Ekitiké kassierte für seine Gelb-Rote Karte nicht nur viel Kritik, sondern muss auch ordentlich blechen.

Hugo Ekitiké muss für seine Gelb-Rote Karte beim 2:1-Sieg im Carabao Cup gegen den FC Southampton teuer bezahlen.

Laut der 'Daily Mail' soll der Angreifer vom FC Liverpool zwei Wochen auf sein Gehalt verzichten müssen, eine offizielle Bestätigung des Vereins steht derzeit jedoch noch aus.

Angeblich kassiert der Ex-Frankfurter bei den Reds wöchentlich umgerechnet etwa 285.000 Euro, wodurch Ekitiké insgesamt mehr als eine halbe Million Euro zahlen müsste.