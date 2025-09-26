Premier League
FC Liverpool: Hugo Ekitiké muss nach unnötigem Platzverweis offenbar hohe Geldstrafe zahlen
- Veröffentlicht: 26.09.2025
- 07:38 Uhr
- Oliver Jensen
Hugo Ekitiké kassierte für seine Gelb-Rote Karte nicht nur viel Kritik, sondern muss auch ordentlich blechen.
Hugo Ekitiké muss für seine Gelb-Rote Karte beim 2:1-Sieg im Carabao Cup gegen den FC Southampton teuer bezahlen.
Laut der 'Daily Mail' soll der Angreifer vom FC Liverpool zwei Wochen auf sein Gehalt verzichten müssen, eine offizielle Bestätigung des Vereins steht derzeit jedoch noch aus.
Angeblich kassiert der Ex-Frankfurter bei den Reds wöchentlich umgerechnet etwa 285.000 Euro, wodurch Ekitiké insgesamt mehr als eine halbe Million Euro zahlen müsste.
Das Wichtigste in Kürze
Der Franzose wurde vom Platz gestellt, weil er beim Jubeln sein Trikot auszog und zuvor bereits wegen Ballwegschlagens Gelb gesehen hatte.
Am Samstag gegen Crystal Palace (16 Uhr) wird Ekitiké fehlen – Trainer Arne Slot hielt sich nach der unüberlegten Aktion mit Kritik nicht zurück.