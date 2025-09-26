Anzeige
Premier League

FC Liverpool: Hugo Ekitiké muss nach unnötigem Platzverweis offenbar hohe Geldstrafe zahlen

  • Veröffentlicht: 26.09.2025
  • 07:38 Uhr
  • Oliver Jensen

Hugo Ekitiké kassierte für seine Gelb-Rote Karte nicht nur viel Kritik, sondern muss auch ordentlich blechen.

Hugo Ekitiké muss für seine Gelb-Rote Karte beim 2:1-Sieg im Carabao Cup gegen den FC Southampton teuer bezahlen.

Laut der 'Daily Mail' soll der Angreifer vom FC Liverpool zwei Wochen auf sein Gehalt verzichten müssen, eine offizielle Bestätigung des Vereins steht derzeit jedoch noch aus.

Angeblich kassiert der Ex-Frankfurter bei den Reds wöchentlich umgerechnet etwa 285.000 Euro, wodurch Ekitiké insgesamt mehr als eine halbe Million Euro zahlen müsste.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Der Franzose wurde vom Platz gestellt, weil er beim Jubeln sein Trikot auszog und zuvor bereits wegen Ballwegschlagens Gelb gesehen hatte.

Am Samstag gegen Crystal Palace (16 Uhr) wird Ekitiké fehlen – Trainer Arne Slot hielt sich nach der unüberlegten Aktion mit Kritik nicht zurück.

Mehr News und Videos
Anlaufprobleme: Florian Wirtz (r.)
News

Wirtz hat besondere Begründung für Startprobleme

  • 24.09.2025
  • 16:56 Uhr
imago images 1066667473
News

Wirtz kommt bei Liverpool nicht in Fahrt: Was Klopp rät

  • 24.09.2025
  • 14:41 Uhr
Jubel um Torschütze Alexander Isak (M.)
News

Hugo Ekitike fliegt vom Platz: "Unnötig und dumm!"

  • 24.09.2025
  • 09:55 Uhr
2227801313
News

Torlos bei West Ham: Scheitert Füllkrugs Premier-League-Traum?

  • 24.09.2025
  • 09:50 Uhr
2183718570
News

Wilder Bericht: Mudryk will zu Olympia - aber nicht als Fußballer

  • 20.09.2025
  • 14:16 Uhr
Haaland
News

England: Haaland trifft doppelt - ManCity dominiert Stadtduell

  • 14.09.2025
  • 19:26 Uhr
Pep Guardiola (Manchester City)
News

Citys Problem-Mix unter Guardiola

  • 14.09.2025
  • 16:23 Uhr
imago images 1066372994
News

Vor CL-Duell gegen Bayern: Chelsea patzt in der Liga

  • 13.09.2025
  • 23:00 Uhr
imago images 1066342411
News

Woltemade gelingt bei Newcastle-Debüt erstes Tor

  • 13.09.2025
  • 20:57 Uhr
241116 Alexander Isak and Viktor Gyökeres of Sweden celebrate 2-1 during the Nations League football match between Sweden and Slovakia on November 16, 2024 in Stockholm. Photo: Johanna Säll BILDBYR...
News

Kritik an Isak: "Eines der größten Missverständnisse im Fußball"

  • 12.09.2025
  • 18:32 Uhr