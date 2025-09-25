Anzeige
5. Spieltag der Bundesliga

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, im Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 08:45 Uhr

Borussia Dortmund muss am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 auswärts bei Mainz 05 antreten. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Für Borussia Dortmund steht am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 an.

Nach dem gelungenen Saisonstart geht der BVB als klarer Favorit in die Partie. Das Team von Niko Kovac gilt als "Bayern-Jäger" Nummer eins und könnte den guten Lauf der vergangenen Wochen gegen Mainz verlängern.

Mainz 05 hingegen tut sich bisher schwer und feierte erst am vergangenen Spieltag gegen den FC Augsburg (4:1) den ersten Erfolg der Bundesliga-Saison.

Trotzdem will Kovac den Gegner nicht unterschätzen, wie er auf der Pressekonferenz vor der Partie verriet: "Es ist ein sehr unbequemer Gegner. Auch beim 3:0 in der letzten Saison haben wir sie nicht an die Wand gespielt. Sie sind sehr lauf aktiv und bringen viele Spieler in die Box. Ich erwarte einen sehr ernstzunehmenden Gegner."

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga: Läuft die Partie Mainz 05 - Borussia Dortmund im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Mainz gegen Dortmund live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Mainz gegen Dortmund live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Mainz vs. BVB live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Borussia Dortmund zu Gast bei Mainz 05: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Mainz - Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: Mainz 05 vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 27. September 2025; 15:30 Uhr
  • Trainer: Bo Henriksen (Mainz 05), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
