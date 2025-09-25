Mainz 05 vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, im Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund muss am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 auswärts bei Mainz 05 antreten. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Für Borussia Dortmund steht am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 an.

Nach dem gelungenen Saisonstart geht der BVB als klarer Favorit in die Partie. Das Team von Niko Kovac gilt als "Bayern-Jäger" Nummer eins und könnte den guten Lauf der vergangenen Wochen gegen Mainz verlängern.

Mainz 05 hingegen tut sich bisher schwer und feierte erst am vergangenen Spieltag gegen den FC Augsburg (4:1) den ersten Erfolg der Bundesliga-Saison.

Trotzdem will Kovac den Gegner nicht unterschätzen, wie er auf der Pressekonferenz vor der Partie verriet: "Es ist ein sehr unbequemer Gegner. Auch beim 3:0 in der letzten Saison haben wir sie nicht an die Wand gespielt. Sie sind sehr lauf aktiv und bringen viele Spieler in die Box. Ich erwarte einen sehr ernstzunehmenden Gegner."