FC Bayern: Müssen die Münchner nun mit Leroy Sane verlängern?

Leroy Sane zeigt seit der Winterpause einen enormen Leistungs-Aufschwung. Der Flügelstürmer macht mächtig Eigenwerbung für einen neuen Vertrag beim FC Bayern München. Von Keenan Schieck "Er macht gar nicht mehr den Unterschied aus, nicht einmal in jedem dritten Spiel. Er ist momentan mehr ein Mitläufer und nicht mehr der Unterschiedsspieler, der er aufgrund seines Talents sein müsste." Dieses vernichtende Urteil traf Lothar Matthäus nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern Anfang Januar gegen Borussia Mönchengladbach in seiner "Sky"-Kolumne über Leroy Sane. Der deutsche Nationalspieler blieb erneut blass, vergab beste Chancen und erhielt die ran-Note: 5 (mangelhaft). Eine Leistung, die die Geschäftsführung an der Säbener Straße darin bestärkte, Sane nach der Saison ablösefrei ziehen zu lassen. Der FC Bayern will Geld einsparen, um sich den internen Traum von Florian Wirtz bereits im Sommer verwirklichen zu können.

FC Bayern: Muss Sane für Wirtz gehen? Mehrere Namen tauchen immer wieder auf der Abgangs-Liste auf, neben Serge Gnabry und Kingsley Coman auch Sane. Ein Weggang des quirligen Außenstürmers, dessen Gehalt auf 20 Millionen Euro taxiert wird, könnte einer Wirtz-Verpflichtung neuen Schwung verleihen. Eine weitere Variante wären deutliche Einbußen im Gehalt für Sane, die "Bild" spricht dabei von einem neuen Jahressalär in Höhe von 13 Millionen Euro. Sane selbst machte nach dem Sieg gegen St. Pauli erneut deutlich, dass er sich eine Zukunft an der Isar wünschen würde. Laut mehreren Berichten wäre der 69-malige Nationalspieler bereit, diese Kürzungen in Kauf zu nehmen, um weiter das rot-weiße Trikot tragen zu dürfen.

Das Vertrauen von Vincent Kompany erhält der Flügelspieler bereits die gesamte Saison, nun zahlt er es mit konstanten Leistungen zurück . Nur vier Tage nach der enttäuschenden Vorstellung in Gladbach traf der 29-jährige beim 5:0-Sieg gegen Hoffenheim zweimal. Sein erster Doppelpack seit Oktober 2023, der auch direkt mit der ran-Note 1 honoriert wurde. Lediglich zwei Monate später legte der deutsche Nationalspieler den nächsten Doppelpack nach. Im Heimspiel gegen St. Pauli sorgte Sane für den 3:2-Sieg gegen die Kiezkicker. Bereits im Dezember traf er gegen Mainz und auch gegen Leipzig und assistierte gegen Heidenheim. Nach der Winterpause kommt der Ex-Schalker immer besser ins Rollen und zementiert seinen Platz in der internen Rangliste auf der Flügelposition weiter vor Gnabry und Coman. Lob erhielt der Doppelpacker nach dem Pauli-Sieg direkt von Sportdirektor Christoph Freund: "Er belohnt sich jetzt mit Toren, hat in den letzten zwei Spielen jetzt drei Tore geschossen. Das tut ihm richtig gut."

2025: Sane läuft im neuen Jahr heiß Im neuen Jahr scheint der Knoten geplatzt zu sein. Mit sechs Toren und drei Vorlagen in 17 Partien überzeugt der Tempodribbler. Einzig Harry Kane hat im selben Zeitraum mehr Scorerpunkte (15) gesammelt. Shooting-Star Michael Olise kommt auf die selbe Menge an direkten Torbeteiligungen wie Sane, Gnabry und Coman (jeweils vier) liegen weit hinter dem Rechtsaußen. Kompany kennt Sane bereits aus Spieler-Zeiten bei Manchester City. Das Verhältnis der beiden Ex-Citizens ist gut, auch auf dem Platz erhält Sane in der Saison oftmals den Vorzug vor Gnabry und Coman. In sämtlichen Wettbewerben kommt Sane auf 1.827 Minuten Spielzeit für den deutschen Rekordmeister. Sein Landsmann Gnabry (1532) und der Franzose (1588) liegen klar darunter. Lediglich Olise (2711) sammelt auf dem Flügel mehr Minuten als der deutsche Außenstürmer.

Ein weiterer Pluspunkt für Sane: Er ist fast immer verfügbar. Lediglich zum Saisonstart verpasste er drei Spiele auf Grund von Trainingsrückstand nach einer Leistenoperation im Sommer. Seit seinem Wechsel nach München im Juli 2020 fehlte Sane nie mehr als fünf Spiele am Stück und stand den Rot-Weißen in nun fast fünf Saisons grade einmal 23-Mal verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Der interne Vergleich spricht auch hier klar pro Sane. Coman und Gnabry fehlten diese Saison bereits jeweils sechs Spiele verletzungsbedingt, seit der Ankunft von Sane musste der deutsche Rekordmeister in 50 Pflichtspielen auf den Franzosen verzichten. Gnabry liegt im selben Zeitraum bei 45 verpassten Partien. Vor allem seit vergangener Saison plagen den Linksaußen regelmäßige Verletzungen.

Sane überzeugt durch Effizienz Auch in weiteren Statistiken liegt Sane vorne. Mit Blick auf die von dem Datenportal "fbref" aufgegriffenen Tore pro abgegebenen Schuss liegt er bei einem Wert von 0,19 und damit vor Coman (0,11), Olise (0,13), Gnabry (0,14) und auch Jamal Musiala (0,17). Eine Effizienz im Abschluss, die vor allem in den Toren pro Torschuss - also Schüssen, die aufs gegnerische Gehäuse kamen - deutlich wird. Sane erzielt mit jedem zweiten Torschuss ein Treffer (0,5 Tore pro Torschuss) und liegt damit weit vor den nächstbesten Bayern-Profis Musiala (0,37) und Gnabry (0,36). Die Folge: Nach 27 Partien steht Sane bei neun Toren in der Bundesliga: Bereits Ende März hat der dreifache deutsche Meister damit seinen persönlicher Rekord aufgestellt. Die Hoffnung steigt, dass der FC Bayern doch bereit ist den im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern. Im Interview bei "Sky" nach dem Sieg gegen St. Pauli zeigte sich der Doppelpacker zuversichtlich: "Am Ende kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung."

Die beiden Seiten nähern sich weiter an. Auch an der Säbener Straße wurden die Leistungen des Deutschen honoriert. Freund bestätigte bereits in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass man Gespräche miteinander führt. Max Eberl öffnete die Tür bereits Anfang März. "Er liefert mit seinen aktuellen Leistungen Argumente für einen neuen Vertrag," ließ der Sport-Boss bei der "Sport Bild" aufhorchen.

