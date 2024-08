Anzeige

Die Verhandlungen um Leverkusen-Stars Jonathan Tah zogen sich wie Kaugummi, jetzt soll der FC Bayern der Verpflichtung des Nationalspielers einen Schritt näher gekommen sein.

Im Transferpoker um Bayer Leverkusens Nationalspieler Jonathan Tah hat es offenbar einen Durchbruch gegeben.

Nach "kicker"-Informationen hat sich der deutsche Meister mit dem FC Bayern nach wochenlangem Gezerre über eine Ablöse für den Innenverteidiger geeinigt. Perfekt soll der Deal aber trotzdem noch nicht sein, da die Münchner erst noch Matthijs de Ligt verkaufen wollen.

Der 28 Jahre alte Tah soll den FC Bayern 25 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni kosten. Zunächst hatten die Münchner 18 plus zwei und dann 20 plus fünf Millionen geboten, Leverkusen hatte dies aber abgelehnt.

EM-Teilnehmer Tah war zuletzt bereits wieder ins Training bei Bayer eingestiegen. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2025.