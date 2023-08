FC Bayern: Irre Wende? Harry Kane schließt Verbleib bei Tottenham Hotspur angeblich nicht aus!

Anzeige

Rolle rückwärts bei Harry Kane? Nach dem Durchbruch in den Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur heißt es aus England plötzlich, dass der Stürmer-Star zögere.

von Andreas Reiners

Gibt es im Transfergerangel um Harry Kane eine spektakuläre Wende nach dem Durchbruch? Wie es zunächst hieß, soll Tottenham Hotspur das Angebot des FC Bayern über angeblich 100 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni akzeptiert haben.

Alles paletti also? Von wegen!

In Kanes Heimat überschlagen sich inzwischen neue Meldungen zum Münchner Hammer-Deal des Sommers. Englische Medien berichten, dass Kane nun doch zögert, obwohl er vor Wochen schon erklärt hatte, dass er zu den Bayern wechseln wolle, sollten sich die Klubs einigen.

Offenbar tendiert der Stürmer nun doch wieder mehr dazu, in London zu bleiben.

Sky Sports News titelt: "Harry Kane: Bayern Munich agree deal to sign England captain - but striker 'leaning towards' staying at Tottenham Hotspur". Kane tendiere also eher dazu, bei den Spurs zu bleiben.

"Not in a Harry", titelte die Sun mit dem gewohnten Wortspiel. Soll heißen: Keine Eile.

"Harry Kane is still considering STAYING at Tottenham", schreibt die Daily Mail. Auch hier denkt Kane darüber nach, in London zu bleiben.