Felix Kroos exklusiv: Immer nur Müller bei Interviews? "Ein komisches Zeichen"

…den VfB Stuttgart: "Das ist sehr überzeugend, die stehen nicht nur wegen Glück da oben. Es ist eine Handschrift zu erkennen, ein klarer Plan, es ist sehr viel, das zusammenpasst. Wenn du so ein Relegations-Erlebnis hast, kann das sehr viel auslösen für den Geist in einer Mannschaft, aber auch im Verein. Die Ansprüche sind nicht so hoch, du kommst dann aber in einen Flow. Und sie merken dann auch: 'Wir gehören da hin'. Das gibt einer Mannschaft Selbstvertrauen. Ich sehe sie sehr stark, und ich würde mir wünschen, dass kein großer Einbruch kommt."

Die Bayern kassieren eine Klatsche in Frankfurt, Bayer bliebt ungeschlagen und der BVB kriselt sich durch die Liga. Felix Kroos bewertet die Lage in der ran Bundesliga Webshow.

…den Alonso-Fußball: "Er will Fußball spielen lassen, es soll gut aussehen, aber auch erfolgreich sein. Und da ist ein klarer Plan mit Ball, aber auch gegen den Ball. Er kann sich anpassen. Jetzt hat er die Zeit gehabt, der Mannschaft in der Vorbereitung mehr und mehr seine Handschrift zu verpassen. Das ist eine totale Überzeugung, die man in dieser Mannschaft sieht. Gepaart mit extremer individueller Qualität. Das ist nicht nur schön, das ist auch effizient."

…das 1:5 der Bayern in Frankfurt: "Da muss alles schiefgelaufen sein, denn natürlich reden wir auch bei den Bayern von einer guten Saison. Sie haben jetzt das erste Mal verloren, aber irgendwo hat man immer das Gefühl gehabt, dass diese hundertprozentige Stabilität nicht da ist. Es war nie so richtig überzeugend. Jetzt kam irgendwie alles zusammen. Es ist ein Zeichen, wenn du so ein Spiel so deutlich verlierst, dass nicht alles stimmen kann bei den Bayern. Dieses FC Bayern-Gefühl, das man als Zuschauer hat, dass sie unschlagbar sind, hatte ich in dieser Saison noch nicht."

…die Gründe für die Pleite: "Gerade bei der Qualität darfst du niemals in der Höhe verlieren. Und da ging es dann eher um die Basics. Ich glaube, dass es keine Taktikfrage gewesen ist. Du kannst mit Taktikfragen vielleicht auch mal falsch liegen und ein Gegentor kassieren, aber nicht fünf. Du darfst niemals 1:5 verlieren in Frankfurt mit dieser Qualität und das kann keine taktischen Gründe gehabt haben."

...die Verantwortung der Spieler bei Interviews: "Thomas Müller ist kein Stammspieler mehr und trotzdem geht er immer wieder zu den Interviews. Natürlich hat er das Standing, aber das kann irgendwann zu viel werden. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass sich die anderen Spieler aus der Verantwortung stehlen. Es sollte aber nicht zum Dauerzustand werden, dass immer Thomas Müller derjenige ist, der sich äußert und die anderen nicht auftauchen. Das ist ein komisches Zeichen."

…das Duell der Bayern mit dem VfB: "Es ist immer entscheidend, wie du als Auswärtsmannschaft nach München reist, wie sehr du daran glaubst. Und in der Verfassung, in der Stuttgart ist, werden sie daran glauben. Und die Bayern haben nicht diese absolute Sicherheit. Natürlich wissen wir, dass sie nach so einem Rückschlag oft noch stärker zurückkommen. Aber ich sehe das noch nicht."

…Verstärkungen für die Bayern: "Mit der Qualität im Kader musst du Meister werden. Eigentlich müsstest du also nicht nachjustieren, aber bei diesen Ansprüchen, die sie haben, glaube ich schon, dass sie angehalten sind, etwas zu tun. Und ich gehe da gerade in Richtung defensive Stabilität. Von daher werden sie auf der Sechs und auch in der Abwehr zwei, drei Transfers machen. Aber sie müssen sie in der Spitze machen, nicht in der Tiefe. Das müssen hochklassige Spieler sein."

…den BVB und Trainer Edin Terzic: " Sie haben für den Titel den Kader und die Qualität nicht. Ich habe sie vor der Saison auf Platz 4 geschätzt und da werden sie meiner Meinung nach auch einlaufen. Die Trainerarbeit muss man auch im Alltag beurteilen, deswegen ist es auch immer sinnvoll, dass die Vereine die Entscheidung treffen, ob ein Trainer irgendwann entlassen wird. Die haben auch ein Gefühl dafür, wie er die Mannschaft erreicht, wie die Trainingsarbeit aussieht, wie der Alltag aussieht. Konstanz musst du in der Liga zeigen und die haben sie nicht. Und das ist ein Zeichen von fehlender Qualität. In der Champions League ist es schön und gut, aber dann kriegst du ein schweres Los bist dann möglicherweise im Achtelfinale raus. Dann bringt dir das auch nichts mehr, dann bist du in der Liga auf Platz 5 und hast die große Krise."

…mögliche BVB-Transfers: "Es ist schwierig, im Winter Spieler zu finden, die dich deutlich weiterbringen. Dafür ist der Sommer eigentlich da und da haben sie meiner Meinung nach zu wenig aus den Bellingham-Millionen gemacht. Wenn sich jemand findet, der die Mannschaft verbessert, dann ist es auf jeder Position nötig."

…seinen Ex-Klub Union Berlin: "Es heißt ja, dass du dieses Erfolgserlebnis brauchst, damit es wieder aufwärts geht. Und das haben sie jetzt und das müssen sie nutzen. Du hast nie eine Garantie, aber die Qualität in der Mannschaft ist vorhanden, um zumindest drei schlechtere Mannschaften zu finden."

…ein Aus im Europapokal: "Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn sie noch Dritter werden. Für mich wäre es sogar am besten, wenn sie die englischen Wochen nicht mehr haben in der Rückrunde und sie sich voll und ganz auf die Liga und den Abstiegskampf konzentrieren können. Wenn sie es also nicht schaffen sollten, hat das auch eine positive Seite."

…die Zukunft seines Bruders Toni: "Die Situation ist so wie in der vergangenen Saison. Auch da ist der Vertrag ausgelaufen und er hat sich Zeit gelassen, die Entscheidung für sich zu treffen. Und ich glaube, das ist dieses Jahr wieder so. Also macht es keinen Sinn, irgendeine Aussage oder eine Entscheidung zu treffen. Dafür muss er ein Gefühl entwickeln. Das war im letzten Jahr Richtung Februar, März der Fall und ich gehe davon aus, dass es wieder so sein wird."

…Antonio Rüdigers Versuche, Toni Kroos für ein DFB-Comeback zu gewinnen: "Ich wünsche Antonio Rüdiger viel Erfolg dabei. Toni hat seine Entscheidung klar und deutlich kommuniziert und er ist auch der Typ, der hinter seinen Entscheidungen steht. Ich kenne seine Gedanken dahingehend nicht. Aber nach meinem Stand hat sich da bis jetzt nichts dran geändert."

…die Ausschreitungen in Rostock: "Im Endeffekt brauchen wir jetzt gar nicht über den einzelnen Verein sprechen. Das sehen wir leider viel zu oft. Und das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und das ist sehr, sehr traurig. Das ist nicht zu rechtfertigen, das muss gestoppt werden."

…die Abstimmung für einen DFL-Investor: "Am Ende geht es nicht mehr anders, wenn du wettbewerbsfähig und konkurrenzfähig sein willst. Wenn wir es nicht machen, regen wir uns darüber auf, dass wir in der Champions League keine Titel holen. Und wenn wir es machen, gibt es auch Gründe für Kritik. Ich bin auch der Fußball-Romantiker und verstehe die Meinung der Fans. Aber am Ende war es für mich unumgänglich, dass man so eine Entscheidung trifft. Sie muss natürlich vernünftig und wohlüberlegt sein. Wenn sich jeder mal eine ruhige Minute nimmt, wird er auch Gründe dafür finden, dass diese Entscheidung so getroffen worden ist."