Gladbach: Eugen Polanski darf auf Vertrag als Chefcoach hoffen

Sportchef Rouven Schröder hat Eugen Polanski einen Vertrag als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach in Aussicht gestellt.

"Wir haben jetzt Länderspielpause und sehr viel Zeit, miteinander zu sprechen", sagte der neue Sportchef von Borussia Mönchengladbach, Rouven Schröder, nach dem Derbysieg gegen den 1. FC Köln (3:1).

Es gebe "sicher die Möglichkeit", dass diese Gespräche "auch zu einem guten Abschluss kommen", so Schröder weiter.

Polanski ist als Nachfolger von Gerardo Seoane offiziell noch immer "bis auf Weiteres" Coach der Borussia. Zuletzt feierte er aber drei Pflichtspielsiege in Folge und führte die Gladbacher aus dem Tabellenkeller.