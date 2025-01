Niclas Füllkrug spricht über BVB-Abschied: "Verstehe, dass sie Ablöse mitnehmen wollten"

Im Hinblick auf seinen Wechsel erklärte er: "Ich durfte in der vergangenen Saison mit der Nationalmannschaft eine Heim-EM mit unvergesslichen Momenten erleben und mit dem BVB das Champions-League-Finale spielen."

Nun hat sich der Stürmer erneut zu seinem Abgang geäußert. Auf die Frage, ob er überrascht gewesen sei, von den Schwarz-Gelben die Freigabe für den Transfer erhalten zu haben, antwortete er im Interview mit der "Sport Bild": "Nein. Am Ende weiß ich auch nicht, ob der BVB – als er mich vor einem Jahr holte – überhaupt damit gerechnet hat, mit mir nochmals eine so hohe Transfereinnahme zu generieren. Ich kann verstehen, dass sie diese Ablösesumme mitnehmen wollten."

Nach nur einem Jahr bei Borussia Dortmund verabschiedete sich Stürmer Niclas Füllkrug in der vergangenen Transferperiode vom BVB und wechselte in die Premier League zu West Ham United .

So haben sich in diesem Zuge Möglichkeiten aufgetan, mit denen sich der Sportler "einfach beschäftigen musste".

Füllkrug will "zentrale Rolle"

Bislang kam Füllkrug für seinen neuen Klub zu drei Liga-Einsätzen als Ersatzspieler. Kürzlich hatte er im Kreise der Nationalmannschaft erklärt, der Transfer von BVB-Neuzugang Serhou Guirassy – der Stürmer kam vom VfB Stuttgart – sei nicht der "größte Vertrauensbeweis" gewesen.

Auch dazu äußerte sich Füllkrug noch einmal. "Ich weiß nicht, ob Vertrauensbeweis das richtige Wort war. Aber: Ich habe es in den vergangenen drei, vier Jahren geschafft, immer ein noch besseres Niveau zu erreichen. Das soll so bleiben", so der Nationalspieler.

"Ganz wichtig ist dafür, einen Klub zu haben, in dem ich eine zentrale Rolle spiele, bei dem ich wichtig bin. Bei dem auch der Spielstil ein Stück weit auf mich ausgerichtet ist."