Ein entfesselter VfB Stuttgart spielt RB Leipzig in der zweiten Halbzeit an die Wand.

Das Stuttgarter Fußball-Feuerwerk endete in einer Eruption. Wie wild bejubelten Fans und Spieler des VfB das enorm wichtige 2:1 (0:1) gegen RB Leipzig am Mittwochabend, das Krokodil-Maskottchen Fritzle spielte dazu Luftgitarre. In der zweiten Halbzeit zeigte Stuttgart begeisternden Fußball und rückte in der Tabelle der Fußball-Bundesliga bis auf einen Punkt an den viertplatzierten Gegner heran, der das Spiel nach zwei Platzverweisen zu neunt beenden musste.

"Wir haben uns enorm gesteigert und verdient gewonnen", analysierte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei Sky zufrieden. "Wir hatten anfangs eine kleine Findungsphase, in der zweiten Halbzeit war es dann wesentlich besser. Wir wollen auch nächstes Jahr wieder international spielen."

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hatte Benjamin Sesko früh für die Leipziger Führung gesorgt (10.), doch ein stark verbesserter VfB drehte die Partie nach der Pause durch Neuzugang Jacob Bruun Larsen (50.) sowie Nick Woltemade (60.). Stuttgart befindet sich wieder mitten im Rennen um die begehrten Königsklassen-Ränge. Bei RB sahen Sesko (85.) und Lois Openda (88.) jeweils Gelb-Rot.

Die beiden Champions-League-Teilnehmer waren am Wochenende jeweils mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet; RB-Coach Marco Rose sprach vor dem Duell des Zweit- mit dem Viertplatzierten der vergangenen Saison gar von einem "Spitzenspiel."