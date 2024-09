Am 10. Oktober verabschiedet sich Lukas Podolski vom 1. FC Köln (live auf ProSieben, ran.de und Joyn). Nun hat sein Ex-Klub ein besonderes Trikot präsentiert.

Am 10. Oktober bekommt DFB- und Köln-Legende Lukas Podolski seinen großen Abschied.

Zur besten Sendezeit wird ProSieben das Abschiedsspiel des Stürmers, der nach der laufenden Spielzeit seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängt, übertragen. Auch auf ran.de und auf Joyn wird die Partie im kostenlosen Livestream gezeigt.

Mit dabei sind auch einige Wegbegleiter des 39-Jährigen. So wird unter anderem Mats Hummels, der mittlerweile in Italien bei der AS Rom unter Vertrag steht, im Rheinland auflaufen.

Zu Ehren seines ehemaligen Angreifers hat der 1. FC Köln am Freitag ein Sondertrikot präsentiert. Wie der Klub schreibt, sei es eine Hommage an das Jersey, in dem Podolski mit 18 Jahren erstmals im Kölner Stadion auf dem Platz stand.