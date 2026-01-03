Nach einem familiären Schicksalsschlag einigt sich Mittelfeldspieler Kevin Kampl mit RB Leipzig auf eine Vertragsauflösung. Mittelfeldspieler Kevin Kampl wird den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig am Monatsende vorzeitig verlassen. Wie die Sachsen am Samstag bekannt gaben, einigte sich der Verein mit dem 35-Jährigen auf eine Vertragsauflösung. Hintergrund ist ein familiärer Schicksalsschlag, wegen dessen Kampl zuletzt bereits gefehlt hatte. Verabschiedet werden soll er beim Heimspiel gegen den FC Bayern am 17. Januar. "Die vergangenen Monate waren für meine Familie und mich sehr emotional und von tiefer Trauer geprägt. Der plötzliche Verlust meines Bruders hat mir schmerzlich vor Augen geführt, wie wertvoll Zeit ist und wie wichtig es ist, sie mit den Menschen zu verbringen, die einem am nächsten stehen", schrieb Kampl in einer Botschaft an die Fans. Im Oktober war sein Bruder Seki im Alter von 51 Jahren überraschend verstorben.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

"Nach all den Jahren habe ich für mich gemerkt, dass es an der Zeit ist, nach Hause zu gehen – auch, weil es meinem Vater gesundheitlich nicht gut geht und ich mehr gemeinsame Zeit mit ihm verbringen möchte. Zeit, die nicht zurückkommt", schrieb Kampl. Er schließt nicht aus, "irgendwann irgendwo noch einmal auf den Platz" zurückzukehren, "auch wenn es sich derzeit absolut unrealistisch anfühlt".

- Anzeige -