"Ich bin kaputt, aber sehr glücklich. Man kann für mich heute sicherlich von einem perfekten Tag sprechen", sagte der Matchwinner nach dem 4:1 (3:1)-Sieg seiner Mannschaft bei "Sky". Nach vier Minuten trat Gosens erstmals in Erscheinung, als er mit seinem starken linken Fuß technisch gekonnt und aus der Distanz traf. Eine halbe Stunde später bewies er zudem Qualitäten im Kopfballspiel und verwertete eine Freistoßflanke perfekt.

Schon in der ersten Halbzeit traf Gosens doppelt, er war in der Offensive der auffälligste Spieler seines Teams. Und einen Klubrekord stellte er auch noch gleich auf, denn er war der erste Akteur in der Geschichte von Union, der bei seinem Startelfdebüt einen Doppelpack schnürte.

Warum genau Flick die Partie in Hessen wählte, ist nicht überliefert. Sollte es wegen Robin Gosens gewesen sein, dürfte ihm gefallen haben, was er sah. Der Neuzugang löste gleich bei seinem ersten Startelfeinsatz für die Berliner jene Versprechen ein, mit denen er seit seinem Wechsel überschüttet wurde.

Auf die Frage, was in dieser Spielzeit möglich sei, antwortete der 29-Jährige kurz, aber vielsagend: "Einiges." Nach oben sind diesem Team keine Grenzen gesetzt, mehr noch: Die Ankunft von Gosens macht die "Eisernen" zu einem konkreten Kandidaten auf die Meisterschaft.

Es war ein Auftritt wie eine Warnung an die gesamte Bundesliga-Konkurrenz. Die ohnehin schon starken Unioner, die in der vergangenen Saison zeitweise Tabellenführer gewesen waren und am Ende die Champions-League-Plätze erreichten, sind mit Gosens noch einmal deutlich stärker geworden.

Gosens ist der Prototyp dieses Schienenspielers, sein damaliges Team Atalanta Bergamo machte das zuvor lange Zeit verpönte System der Dreier- bzw. Fünferkette vor rund vier Jahren auch bei europäischen Topklubs wieder salonfähig. Einer der Eckpfeiler des Systems damals: Robin Gosens. Bei Union kann er seine Stärken voll ausspielen. In Europa gibt es nur wenige Spieler, die als Schienenspieler ein solches Komplettpaket mitbringen.

Und das hat mehrere Gründe. Zum einen passt der Nationalspieler wie die Faust aufs Auge im taktischen System von Trainer Urs Fischer. Kaum ein anderes Team ist so sehr abhängig von den beiden Schienenspielern, in Darmstadt waren das Gosens auf links und Josip Juranovic auf rechts. Sie ziehen das Spiel in die Breite und liefern punktgenaue Flanken auf die Stürmer um Kevin Behrens.

Zum anderen aber bringt Gosens genau die richtige Mentalität mit, um bei Union einzuschlagen. Natürlich gebe es noch ein paar Dinge, an die er sich anpassen müsse, gestand er nach dem Spiel. Aber: "Ich bin jeden Tag hart am Malochen, um in die Automatismen reinzukommen." Maloche, Einsatz, Bodenständigkeit - genau die Attribute, für die Union steht.

Niels Nkounkou (AS Saint-Etienne) "Einen Spieler gegen seinen Willen zu halten, ist meiner Meinung nach nicht richtig", erklärte Nkounkou gegenüber "L’Équipe". Der Linksverteidiger will nach Frankfurt. Mit dem Verein soll sich der 22-Jährige schon länger einig sein, die Verhandlungen zwischen der SGE und ASSE ziehen sich jedoch. Unverständlich für den Spieler, der seine Meinung deutlich macht: "Notfalls sage ich jeden Tag, dass ich gehen will!"

Frederik Rönnow (1. FC Union Berlin) Verliert Union seinen Keeper? Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio erfahren haben will, steht Torhüter Frederik Rönnow vor einem Abgang aus Berlin zu Lazio Rom. Pikant: Hinter dem Italiener Ivan Provedel wäre der Däne nur Nummer zwei. Im Raum stehen rund vier Millionen Euro Ablöse. Reagiert Union nicht mehr, wäre Alexander Schwolow also die neue Nummer eins.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Das wohl begehrteste deutsche Talent neben Jamal Musiala ist wohl Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen. Dementsprechend hoch im Kurs steht der 20-Jährige bei anderen Vereinen. Leverkusens Sportdirektor erteilte etwaigen Gerüchten aber eine Absage, bevor sie aufkommen. Ein Wechsel in dieser Saison sei "gar kein Thema". Wirtz' Vertrag geht noch bis 2027.

Luis Muriel (Atalanta Bergamo) Landet die Frankfurter Eintracht einen Transfercoup? Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, soll die SGE an Luis Muriel von Atalanta Bergamo interessiert sein. Der kolumbianische Angreifer ist bei Atalanta nicht mehr gesetzt und könnte am Main Rafael Borre und Lucas Alario ersetzen, die vor einem Abgang stehen. Muriel geht in sein letztes Vertragsjahr.

Juan Bernat (Paris Saint-Germain) Bayer Leverkusen und Union Berlin haben angeblich Interesse an einer Leihe von Juan Bernat. Das berichtet die französische Zeitung "L'Equipe". Der Spanier, der einst beim FC Bayern München spielte, hat bei Paris Saint-Germain keine Zukunft mehr und soll den Klub verlassen.

Jordan (Union Berlin) Union Berlin gehört zu den aktivsten Teams auf dem Transfermarkt - doch mit den vielen Neuzugängen wird es für so manchen Spieler eng im Kader. Mittelstürmer Jordan hat laut "Berliner Kurier" das Interesse Borussia Mönchengladbachs erregt. Bei den Fohlen würde der US-Amerikaner auf seinen Ex-Trainer Seoane treffen, unter dem er in Bern gespielt hat. Von den Schweizern war er jüngst für 6 Millionen Euro nach Berlin gewechselt.

Filip Kostic (Juventus Turin) Juventus Turin will offenbar Filip Kostic nach nur einem Jahr wieder verkaufen. Das berichten übereinstimmend mehrere italienische Medien. Nach Informationen von "tuttomercato" soll sogar eine Rückkehr in die Bundesliga Thema sein – allerdings nicht zu Eintracht Frankfurt. Der VfL Wolfsburg sei demnach ein heißer Kandidat. In den vergangenen Jahren wurden die Wölfe immer wieder mal mit dem Offensivmann in Verbindung gebracht.

Leonardo Bonucci (Juventus Turin) Der Wechsel von Leonardo Bonucci zu Union Berlin wird immer konkreter. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wartet der Bundesligist nur noch auf das "finale grüne Licht", um den Italiener an die Alte Försterei zu holen. Es liege am 36-Jährigen, den Deal fix zu machen. Die Verhandlungen sind laut Bonuccis Berater fortgeschritten. Für Union wäre es der prominenteste Transfer in einem betriebsamen Sommer.

Niclas Füllkrug (Werder Bremen) Heißer Ersatzkandidat in Frankfurt bei einem Abgang ihres Stürmerstars ist laut "Bild" Niclas Füllkrug von Werder Bremen, der noch bis 2025 unter Vertrag steht. Die Werderaner sollen bei den richtigen Konditionen zu einem Verkauf bereit sein und wohl mindestens 20 Millionen Euro an Ablöse verlangen. Die Eintracht denke demnach aber an eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus Boni.

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) Das Tauziehen um Eintracht-Star Randal Kolo Muani könnte sich noch ein paar Tage hinziehen. Wie "Sky" berichtet, hat Paris St. Germain angeboten, den französischen Nationalspieler mit dem Transfer von Hugo Ekitike zu verrechnen. Dies habe die SGE jedoch abgelehnt. Demnach bleiben die Frankfurter bei ihrer Forderung von 100 Millionen Euro für Kolo Muani und streben einen gesonderten Transfer von Ekitike an.

Dani Olmo (RB Leipzig) Leipzigs Spanier Dani Olmo präsentiert sich in dieser Saison schon früh in bestechender Form - was auch von Manchester City registriert wird. Allzu große Hoffnungen sollte sich City aber nicht machen. RB-Boss Oliver Mintzlaff stellte in der "BILD" klar: "Dani Olmo wird in dieser Saison zum Kader der Leipziger gehören. Egal wer Interesse hat, er ist hier und er bleibt." Der 25-Jährige war sowohl im Supercup gegen die Bayern (3:0) und zum Bundesliga-Start gegen Leverkusen (2:3) bester Leipziger.

Sardar Azmoun (Bayer 04 Leverkusen) Sardar Azmoun steht wohl kurz vor einem Wechsel in die Serie A. Wie Gianluca Di Marzio von "Sky Italia" berichtet, sollen sich Bayer Leverkusen und AS Rom auf einen Leihdeal für den iranischen Nationalspieler geeinigt haben. Im Januar 2022 kam Azmoun von Zenit St. Petersburg zur Werkself, konnte in Leverkusen aber nie wirklich Fuß fassen. In 44 Einsätzen erzielte der Stürmer fünf Tore.

Boubacar Traore (Wolverhampton Wanderers) Wie die französische "L'Equipe" schreibt, soll Borussia Mönchengladbach ein Auge auf Boubacar Traore von den Wolverhampton Wanderers geworfen haben. Demnach sei der Sechser ein Thema, falls Manu Kone den Verein verlasen sollte. Der 22-Jährige wechselte gerade erst für elf Millionen Euro von Metz nach England, war in der vergangenen Saison aber bereits auf Leihbasis für die Wanderers aktiv. Nun griff eine Kaufpflicht.

Nathan Tella (FC Southampton) Bayer-Stürmer Serdar Azmoun steht kurz vor dem Abschied von Leverkusen, dafür befindet sich Berichten zufolge der 24-jährige Nathan Tella auf dem Weg zur Werkself. Der FC Southampton und Bayer Leverkusen sollen sich auf eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro geeinigt haben. Zudem sichern sich die Saints eine prozentuale Weiterverkaufsbeteiligung am gebürtigen Engländer. Damit setzt sich Leverkusen gegen den FC Burnley, West Ham United und Stade Rennes durch, die ebenfalls Interesse an Tella zeigten.

Wilfred Ndidi (Leicester City) Hintergrund: Die FCB-Bosse wollen wohl kein Geld in die Hand nehmen und lieber leihen. Bei nur noch einem Jahr Vertragsverlaufzeit dürfte Ndidi aber nicht verliehen werden. Stünde er bis 2024 unter Vertrag, wäre ein Leihgeschäft machbar. Der Nigerianer und Tuchel sollen sich enorm schätzen.

Wilfred Ndidi (Leicester City) Thomas Tuchel wünscht sich beim FC Bayern im defensiven Mittelfeld eine "Holding Six". Laut "kicker" ist Wilfred Ndidi von Leicester City ein potenzieller Kandidat. Dessen Vertrag in England läuft noch bis 2024, er wäre dann also ablösefrei zu haben. Laut dem Bericht wird für den Fall, dass die Bayern Interesse bekunden, eine einjährige Vertragsverlängerung vorbereitet...

Gosens ist kein Starspieler, der die Harmonie einer Kabine in Stücke reißt und irgendwelche Allüren an den Tag legt. "Wir dürfen nicht abheben und den Kopf verlieren. Das ist nicht Union und das war nie Union. Wenn wir das tun, ist es ganz schnell vorbei", mahnte er zu Recht.

Die ersten beiden Spieltage haben bereits gezeigt, wozu Union auch in dieser Spielzeit wieder in der Lage ist. Acht Tore in 180 Minuten, wobei drei davon sogar in Unterzahl fielen. Der Kader ist deutlich stärker als noch in der Vorsaison, vor allem - aber nicht nur - wegen Gosens. Die Berliner sind inzwischen weit mehr als nur ein Geheimfavorit auf die Schale.

In einem ohnehin bereits starken Team kann Gosens ein sportlicher X-Faktor sein, ohne aber das Teamgefüge zu stören. Er gibt dem Verein viel, nimmt ihm aber nichts von dem weg, was ihn stark macht. Ein Traum für den ganzen Klub. "Wir sind eine Familie, jeder kann sich auf den anderen verlassen", erklärte Gosens, dem man deutlich anmerkt, dass er seinen Traum von der Bundesliga genau dort lebt, wo er hingehört.

DFB-Elf braucht Gosens

Seine Gala in Darmstadt kam für Gosens genau zum richtigen Zeitpunkt, in wenigen Tagen muss Flick seinen Kader für die Länderspiele im September auswählen. Der Neu-Unioner sollte seinen Platz spätestens jetzt sicher haben, ein Spieler in dieser Verfassung ist ein Muss für das DFB-Team - auch wenn Gosens die Anwesenheit des Bundestrainers gar nicht bewusst war.

"Ganz ehrlich: Das ist eine neue Info für mich, daher hatte ich gar keinen Grund, nervös zu sein, weil ich es gar nicht wusste", sagte er und lachte. Womöglich wird sich Flick bald automatisch mehr Spiele von Union ansehen. Denn Titelkandidaten gehören zum Pflichtprogramm.