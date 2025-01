Der FC Bayern gewinnt in Freiburg mit 2:1.

Am 19. Bundesliga-Spieltag reist der FC Bayern zum SC Freiburg. So könnt ihr das Spiel heute live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Harry Kane (15.) erzielte den bisher einzigen Treffer in Freiburg nach Vorlage von Eric Dier.

Niederlage in Rotterdam sorgt für schlechte Laune

Der FC Bayern war eigentlich gut ins Jahr 2025 gestartet. Die 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam sorgte bei den Stars des deutschen Rekordmeisters allerdings für schlechte Laune.

Vor allem Mittelfeld-Denker Joshua Kimmich fand nach der Pleite in den Niederlanden klare Worte: "Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan keine Spitzenmannschaft sind. Eine Spitzenmannschaft darf dieses Spiel nicht verlieren."

"Da fehlt uns noch ein bisschen was. Das Gefühl ist natürlich sehr, sehr negativ nach so einer deutlichen Niederlage", so der 29-Jährige weiter.

In der Bundesliga wartet mit dem SC Freiburg am Samstag ein unangenehmer Gegner, der sich aber selbst in einer kleinen Krise befindet. Sowohl gegen Eintracht Frankfurt (1:4) als auch gegen den VfB Stuttgart (0:4) setzte es zuletzt deutliche Niederlagen.