FC Bayern München: Legende macht sich für Beckenbauer-Statue stark

Torhüter-Ikone Sepp Maier hat als Erinnerung an Franz Beckenbauer eine Statue des "Kaisers" vor der Allianz Arena angeregt - direkt neben der für Gerd Müller. "Und in 20 Jahren komme ich dann dazu. Die Achse muss fest zusammen bleiben", sagte der 79 Jahre alte Maier vor Bayern Münchens Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitag bei Sat.1.

Torjäger Müller war am 15. August 2021 im Alter von 75 Jahren gestorben. Seit September 2023 steht ihm zu Ehren ein Bronze-Standbild vor der Arena.

Von einer Umbenennung des Stadions hält Maier eher wenig. "Ich glaube, dass der Franz gar nicht erpicht darauf war, dass nach seinem Tod sehr viel über ihn gesprochen wird, er war immer ein bescheidener Mensch", sagte er: "Was man machen könnte wäre, dass man neben Gerd Müller eine Bronzestatue aufbaut. Ich habe dann noch ein bisschen Zeit."