Sky-Experte Didi Hamann tippt die Bundesliga: "Ich sehe Leverkusen vor Bayern"

Didi Hamann: Bayer Leverkusen hat eine riesige Chance, Deutscher Meister zu werden. Ich sehe sie in dieser Saison vorne - auch wenn Victor Boniface nun länger fehlen wird. Man kann nur hoffen, dass Patrik Schick fit bleibt, nachdem er bereits öfter Verletzungsprobleme hatte. Leverkusen spielt sehr dominant und musste in vielen Spielen nicht an ihre Grenzen gehen. Daher glaube ich, sie können den Ausfall von Boniface verkraften.

Hamann: Ich habe meine Zweifel, ob er ihnen weiterhilft. Er hat in den letzten sechs Monaten kaum gespielt. Er hatte vor vier, fünf Jahren mal eine richtig gute Phase, auch in der Nationalmannschaft. Aber das ist nun schon eine Zeit lang her. Wenn man in diesem Alter von 29, 30 Jahren so lange nicht gespielt hat, dauert es einige Wochen, bis man wieder im Rhythmus ist. Ob Eric Dier dem FC Bayern kurzfristig oder überhaupt in dieser Saison hilft, wage ich zu bezweifeln.

Borussia Dortmund: "Gibt zu viele Spieler, die sich unter Wert verkaufen"

ran: Borussia Dortmund startet mit der Partie gegen den SV Darmstadt 98 in das Pflichtspieljahr 2024. War es die richtige Entscheidung, an Trainer Edin Terzic festzuhalten?

Hamann: Ja, finde ich schon, denn man kann nicht immer den Trainer wechseln. Terzic hat alles für die Spieler getan. In der Vergangenheit gab es ja andere Trainer, die sich irgendwann abgewandt und den Glauben an die Spieler verloren haben. Dann wird es schwer. Aber Terzic hat alles für die Spieler gemacht. Er hat sich dafür eingesetzt, dass ein Mats Hummels und Marco Reus noch ein Jahr spielt. Er hätte durchaus Anlass gehabt, schlecht von seiner Mannschaft zu sprechen. Aber das tut er nicht. Daher muss sich die Mannschaft selber in die Verantwortung nehmen. Es gibt viel zu viele Spieler, die sich in Dortmund unter Wert verkaufen. Einige Spieler scheinen sich für besser zu halten als sie wirklich sind. Wenn sie alle an einem Strang ziehen und sich für die Mannschaft einsetzen, dann kann das eine richtig gute Mannschaft sein. Das haben wir in der Champions League gegen Paris, Mailand und Newcastle gesehen. Aber es genügt eben nicht, dass nur dreimal im Monat hinzubekommen. Sie müssen das sechsmal im Monat hinbekommen. Wenn das gelingt, können sie in der Bundesliga unter die ersten Vier kommen und auch in der Champions League eine Runde weiterkommen. Und wenn man dann unter den letzten Acht in der Champions League ist, dann ist alles möglich. Ich glaube auch, dass Jadon Sancho ein Spieler ist, der einen riesigen Unterschied ausmachen könnte.

ran: Wer sind die Spieler, die sich offenbar für besser halten als sie wirklich sind?

Hamann: Felix Nmecha hat gegen Newcastle ein gutes Spiel gemacht und dann war er verletzt. Wenn man einen Spieler für 30 Millionen Euro verpflichtet, kann man mehr erwarten. Er kennt die Liga, er ist von hier und hätte schneller funktionieren müssen. Marcel Sabitzer war bislang eine Enttäuschung. Karim Adeyemi zeigt in Ansätzen, was er kann. Aber das ist für Dortmund nicht genug. Er muss seine Leistung nicht nur einmal im Monat abrufen, sondern fünfmal. Donyell Malen will offenbar weg, Sebastien Haller hat Probleme. Niclas Füllkrug macht das vorne sehr ordentlich. Niklas Süle war gegen Paris herausragend, aber er spielt nicht immer. Für einen Nationalspieler wie ihn sollte es der Anspruch sein, einen 35-jährigen Mats Hummels zu verdrängen. Das hat er in der Hinrunde nicht immer geschafft. Er gibt also mehrere Spieler, die nicht das abrufen, was man von ihnen erwartet.

ran: Trauen Sie dem VfB Stuttgart zu, unter den ersten Vier zu landen?

Hamann: Das würde ich nicht ausschließen. Vielleicht reicht ja sogar der fünfte Platz, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Die Frage ist, wie sie in den nächsten Wochen ohne Serhou Guirassy zurechtkommen. Aber die Mannschaft hat Substanz. Sie haben vorne ja auch noch Deniz Undav, sind unheimlich gefestigt im Mittelfeld - Atakan Karazor und auch Enzo Millot spielen eine gute Hinrunde. Ich glaube, Stuttgart wird bis zum Saisonende oben bleiben.

ran: Und wie schätzen Sie RB Leipzig ein?

Hamann: Auch das ist eine sehr gefestigte Mannschaft, die mir gut gefällt. Ich sehe Leipzig auf dem dritten Tabellenplatz, dahinter Stuttgart oder Dortmund. Wobei auch Eintracht Frankfurt eine gute Mannschaft hat. Ich glaube, dass sie eine gute Rückrunde spielen werden. Trotzdem werden eher Stuttgart und Dortmund um Platz 4 kämpfen.