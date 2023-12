Anzeige

ran-Experte Stefan Kuntz vergleicht den Höhenflug des VfB Stuttgart mit seiner Meisterschaft mit dem 1. FC Kaiserslautern. Deutschlands Sturmhoffnung Deniz Undav hätte Kuntz noch im September fast für die Türkei abgeworben. Die Stimmen zum Topspiel FC Bayern vs. VfB Stuttgart (live in SAT.1, auf Joyn und bei ran.de)

Stürmer Deniz Undav hat die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft. Entsprechend hatten beide Verbände zuletzt um die Dienste des Goalgetters gebuhlt.

ran-Experte Stefan Kuntz offenbarte nun im Vorfeld der Partie FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart, dass er Undav als türkischer Nationaltrainer schon nominieren wollte. Doch dann kam etwas dazwischen.

Die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel in SAT.1 hier im Überblick:

Stefan Kuntz (ran-Experte) über ...

... Stuttgart-Stürmer Deniz Undav: "Ich habe versucht, Deniz für die türkische Nationalmannschaft zu begeistern. Dann war er im September verletzt, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nominiert. Jetzt hat er ja gesagt, dass er sich freuen würde, wenn Julian Nagelsmann anrufen würde. Echt cool!"

... Stuttgarts Höhenflug: "Es sind in meiner Karriere fast Parallelen zu erkennen. Mit Kaiserslautern sind wir einmal fast abgestiegen, haben dann den Pokal gewonnen (Saison 1989/90, Anm. d. Red.). Das könnte man fast mit der Relegation von Stuttgart vergleichen. Im Jahr darauf sind wir dann Meister geworden (Saison 1990/91, Anm. d. Red.). Das hieß nicht, dass wir die nächsten Jahre konstant in den Top 5 spielen und das war natürlich auch eine andere Zeit. Aber dieser Höhenflug, das Auf-einer-Welle-Schwimmen, und andererseits auch das konzentrierte Weiterarbeiten, waren die Punkte, warum es zu mehr gereicht hat, als man es am Ende ausgerechnet hat."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart) über ...

... die starke Hinrunde seines Teams: "Wir haben als allererstes mal richtig gute Spiele und Charaktere. Wir haben gemeinsam über die Zeit einen Zusammenhalt und ein Selbstverständnis entwickelt. Und die Jungs können auch gut Fußball spielen."