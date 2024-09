Anzeige

Die Bundesliga ruft zum 4. Spieltag. Werder Bremen trifft auf Bayern München. So seht ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker.

Nach dem historischen 9:2 gegen Dinamo Zagreb stellt sich der FC Bayern wieder der Bundesliga. Am 4. Spieltag wartet Werder Bremen. Der Rekordmeister ist mächtig in Torlaune und will genau da weitermachen, wo sie in der Champions League aufgehört haben.

Gegner Werder Bremen dürfte etwas dagegen haben. Mit dem 0:0 gegen den BVB am 2. Spieltag hat Werder schon mal bewiesen, dass sie vermeintlich größere Gegner durchaus ärgern können. Und auch gegen Bayern geht's.

Vergangene Saison ließen die Münchener bei der 0:1-Pleite schon einmal Punkte gegen Bremen liegen. Werder ist gut in Form. Vergangene Woche fügten sie Mainz die erste Heimniederlage nach saisonübergreifend elf Spielen zu.

Müssen sich die Bayern warm anziehen?