Christian Ilzer hat zu Beginn seiner Amtszeit bei der TSG Hoffenheim offenbar fragwürdige Methoden zur Motivation seiner Mannschaft benutzt. Scheinbar kam der Österreicher unter anderem mit einem Dildo in die Kabine.

Mit Sturm Graz in Österreich wurde er in der vergangenen Saison noch Meister, nun kämpft er in der deutschen Bundesliga gegen den Abstieg: Christian Ilzer hat als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim noch nicht überzeugen können.

Ganz im Gegenteil: Ilzer gewann nur vier der 17 Pflichtspiele, neun gingen verloren. Nachdem zwischendurch drei Spiele alle mit einer Pleite und ohne eigenes Tor endeten, griff der Österreicher offenbar zu ungewöhnlichen Mitteln der Motivation.

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll er im Dezember als Koch verkleidet in der Kabine gestanden haben. Um seine Mannschaft für das Spiel gegen den Sport-Club Freiburg vorzubereiten, kochte Ilzer einen imaginären Zaubertrank. Die Zutaten für ein erfolgreiches Spiel: Schärfe und Manneskraft.