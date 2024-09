Nach wenigen Wochen ist die Begeisterung über Bayern-Trainer Vincent Kompany bei Fans, Spielern und Führung groß. Das hilft auch Max Eberl, der die Verpflichtung des Trainers gegen interne Widerstände durchdrückte. Nun kommt es zum ersten Härtetest.

von Martin Volkmar

Man kann es sich in diesen so beschwingten Tagen beim FC Bayern im ohnehin zum Oktoberfest von sich selbst berauschten München kaum vorstellen, dass es jemals Zweifel an Vincent Kompany gegeben haben könnte.

Nach sechs Siegen in den ersten sechs Pflichtspielen mit sagenhaften 29:5 Treffern (also im Schnitt mehr als vier Treffern pro Partie) ist die Stimmung vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Double-Sieger Bayer Leverkusen (Samstag, ab 18.30 Uhr im ran-Liveticker) hervorragend.

Was viele auf das nicht mal dreimonatige Wirken des neuen Cheftrainers zurückführen, der von Fans und Medien gefeiert wird.

Doch auch im Klub ist man begeistert von Kompany, das hört man sowohl von den Spielern als auch den Funktionären – inklusive des mächtigen Aufsichtsrats mit den Bossen Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Herbert Hainer.