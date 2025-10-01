Champions League
Borussia Dortmund hat am zweiten Spieltag der Ligaphase in der Champions League einen 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.
Nach dem spektakulären 4:4 zum Auftakt der Ligaphase der Champions League bei Juventus Turin hat Borussia Dortmund am zweiten Spieltag nun den ersten Sieg eingefahren.
Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac schlug im Signal Iduna Park am Mittwochabend den spanischen Traditionsklub Athletic Bilbao mit 4:1 (1:0) und spielte dabei über weite Strecken überzeugend.
ran zeigt die Stimmen zum Spiel zwischen dem BVB und den Basken (Quelle: DAZN, ZDF).
Sebastian Kehl (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Es war ein hochverdienter Sieg, wir haben vier Tore geschossen, auch wenn es zwischendurch ein bisschen wacklig war. Wir sind mit der Leistung zufrieden, alle gehen glücklich nach Hause."
Daniel Svensson (Borussia Dortmund): "Es ist immer schön, auf Champions-League-Niveau zu spielen. Ich bin glücklich über mein Tor, es war ein guter Abend. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, mit viel Ballbesitz. Nach der Pause wurde Bilbao stärker, wir mussten kämpfen, aber unsere harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht."
Gregor Kobel (Borussia Dortmund): "Bilbao war kein schlechtes Team, sie haben viel Qualität, aber am Ende haben wir in einem sehr guten Spiel den Sack zugemacht. Wir hatten eine gute Energie."
Julian Brandt (Borussia Dortmund): "Das 2:0 hat uns sehr gutgetan, aber wir hätten mit dem hohen Ballbesitz schon früher das dritte Tor machen können, um Schicht im Schacht zu machen. So wurde es ein bisschen stressig."
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): "Wir sind sehr froh über den 4:1-Sieg, es wurde dann noch mal gefährlich nach dem Anschlusstor von Bilbao. Alles in allem war es ein verdienter Sieg. Vier Punkte aus zwei Spielen – das kann sich sehen lassen. Das Gegentor war sehr unglücklich, weil Bilbao bis dahin überhaupt keine Chancen hatte, aber das passiert. Das ist das erste Gegentor seit langer Zeit, wenn es dann so eine ist, ist es sehr ärgerlich und unglücklich."