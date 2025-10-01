Borussia Dortmund hat am zweiten Spieltag der Ligaphase in der Champions League einen 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. Nach dem spektakulären 4:4 zum Auftakt der Ligaphase der Champions League bei Juventus Turin hat Borussia Dortmund am zweiten Spieltag nun den ersten Sieg eingefahren. Kommentar: Die Lobeshymnen auf den BVB kommen zu früh Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac schlug im Signal Iduna Park am Mittwochabend den spanischen Traditionsklub Athletic Bilbao mit 4:1 (1:0) und spielte dabei über weite Strecken überzeugend. Leroy Sane: So verpasst der Superstar die WM 2026 auf jeden Fall - ein Kommentar

Erneute Bayern-Gala zeigt Vincent Kompanys Lernkurve - die Lehren zur Champions League ran zeigt die Stimmen zum Spiel zwischen dem BVB und den Basken (Quelle: DAZN, ZDF). Sebastian Kehl (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Es war ein hochverdienter Sieg, wir haben vier Tore geschossen, auch wenn es zwischendurch ein bisschen wacklig war. Wir sind mit der Leistung zufrieden, alle gehen glücklich nach Hause."

Daniel Svensson (Borussia Dortmund): "Es ist immer schön, auf Champions-League-Niveau zu spielen. Ich bin glücklich über mein Tor, es war ein guter Abend. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, mit viel Ballbesitz. Nach der Pause wurde Bilbao stärker, wir mussten kämpfen, aber unsere harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht." Gregor Kobel (Borussia Dortmund): "Bilbao war kein schlechtes Team, sie haben viel Qualität, aber am Ende haben wir in einem sehr guten Spiel den Sack zugemacht. Wir hatten eine gute Energie."

