In der Bundesliga kriselt der BVB, doch in der Champions League zeigt sich die Borussia von ihrer besten Seite. Nach dem 1:1 im Hinspiel zogen die Dortmunder nach einem starken 2:1 beim OSC Lille in das Viertelfinale ein.

…über den Gegner FC Barcelona: "Es wird schwer. Barcelona ist eine richtig gute Mannschaft. Wir hatten sie ja schon in den letzten Wochen. Daher ist es jetzt keine unbekannte Mannschaft für uns. Und trotzdem wollen wir natürlich auch das versuchen. Aber jetzt genießen wir erstmal den Moment und werden den Blick relativ schnell auf Samstag legen. Denn dort erwartet uns Leipzig."

…über die Trinkpause als perfektes "Timeout": "Ich weiß nicht, ob das jetzt das Timeout zur richtigen Zeit war. Es war gut für die Spieler, die jetzt den Ramadan machen, dass sie Flüssigkeit und Nahrung zu sich nehmen konnten, aber ansonsten ging es dann relativ schnell weiter. Aber am Ende sind wir einfach dran geblieben, haben das Tempo und die Intensität hoch gehalten und deswegen auch immer daran geglaubt, dass wir dieses Spiel noch drehen können."

…über den Sieg: "Wir sind jetzt natürlich extrem erleichtert, weil es zum einen fürs Weiterkommen gereicht hat, zum anderen, weil wir auch eine richtig gute Leistung gezeigt haben. Ich fand, wir haben in der ersten Halbzeit viele, viele Torchancen gehabt. Die Mannschaft hat auch in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen und dieser Sieg ist mehr als verdient."

…über die Reaktion: "Ich finde, wir haben von Anfang an einen sehr starken Auftritt hingelegt. In der Champions League sind wir immer wieder resilient, auch nach Rückschlägen. Von daher bin ich super stolz auf die Mannschaft, das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg."

…über den Gegentreffer: "Ich habe es schon mitbekommen, man sieht es offenbar nicht gut im Fernsehen, aber der Schlotti fälscht ihn noch ab. Ich bin normalerweise immer einer, der es sehr gerne sagt, wenn es mein Fehler war. Aber abgefälscht von der Distanz ist es wirklich eine sehr, sehr schwierige Aktion für mich, weil ich schon in der Aktion bin. Und jeder, der Torwart ist, der weiß, dass es schwer ist, auf die kurze Distanz umzureagieren, wenn du schon in deiner Bewegung drin bist. Ich verstehe, dass es nicht so schön aussieht, aber tatsächlich finde ich, dass es gar nicht so sehr mein Fehler ist."

…über den Sieg: "Es ist ein super Sieg für uns. Wir haben keine einfache Saison bisher. In der Champions League sind wir drin und von daher eine Runde weiter. Das tut sicher allen sehr sehr gut, gerade nach dem letzten Spiel."

Kobel: "Gegentreffer gar nicht so sehr ein Fehler"

…über das 0:1: "Ich habe eigentlich einen ordentlich langen Schritt gemacht. Dann habe ich den Ball vielleicht ein bisschen berührt mit dem rechten Bein. Das war dann eklig. Es tut mir leid für Gregor. An guten Tagen hält er den natürlich. Aber er hat in der zweiten Halbzeit dafür einen super Save gehabt, wo er ihn festhält. Im Endeffekt haben wir gewonnen. Jetzt stehen wir da und können drüber lachen. Hätten wir verloren, wäre es ärgerlich gewesen. Ich habe zu Gregor gesagt, dass es ärgerlich war. Aber ich muss dann schon die Beine schließen."

…über den Sieg: "Es fällt viel von einem ab, weil enormer Druck auf dem Spiel war. Wir mussten gewinnen. Wir geraten dann unglücklich in Rückstand und dann hat die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht und auch verdient gewonnen."

Schlotterbeck: "An guten Tagen hält er den natürlich"

…über den FC Barcelona: "Das wird sehr schwer, vor allem wenn man gestern gesehen hat, wie sie spielen. Sie haben ein unfassbar dominierendes Mittelfeld. Und vorne Lewandowski, Yamal, Raphinha - das ist schon Qualität. Die gibt es selten in Europa. Da müssen wir drauf vorbereitet sein. Aber wir bereiten uns gut vor."

…über Beiers Tor: "Das hat er sich verdient. Er trainiert genau diesen Schuss sehr oft im Training. Es war jetzt das erste Mal, dass er funktioniert hat beim BVB. Deswegen freut es mich für ihn. Er ist ein guter Junge. Er arbeitet sehr viel. Ich habe ihm schon vor Wochen gesagt, wenn er so weitermacht, dann wird er sich irgendwann belohnen."

Kovac: "Man of the Match war meine Mannschaft"

Niko Kovac (Trainer BVB)

…über den Sieg: "Es war eine tolle Leistung, eine tolle Mannschaftsleistung, Energieleistung und ein absolut verdienter Sieg. Stolz macht mich die Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind. Wir geraten unglücklich in Rückstand, aber die Mannschaft hat trotzdem in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert. Wir haben es gut gemacht, hatten eine Vielzahl von Chancen in einem Champions-League-Auswärtsspiel. Das zeigt, dass die Mannschaft Qualität hat und dass die Mannschaft für solche Spiele geboren ist."

…über das 0:1: "Die Situation fängt schon vorne an. Wir haben ja einen sicheren Ball. Den spielen wir ein bisschen schlampig zurück, sodass wir in den Konter geraten. Dass der dann abgefälscht wird, das habe ich jetzt selbst auch nicht gesehen. Da reicht manchmal eine Kleinigkeit, um dem Torwart keine Chance zu lassen. Aber es war gut, dass es am Anfang des Spiels passiert ist, sodass wir noch 85 Minuten Zeit hatten, das Spiel dann noch zu drehen. Und die Mannschaft hat eine klasse Reaktion gezeigt."

…auf Nachfrage zu Emre Can: "Ich kann heute wirklich jeden Einzelnen hervorheben. Egal, wen ich jetzt nennen würde, es wäre nicht gerecht den anderen gegenüber. Ich würde sagen: Man of the Match war meine Mannschaft."