BVB: Mats Hummels und Nico Schlotterbeck springen selbst vom EM-Zug - ein Kommentar

Emre Can (Borussia Dortmund)

Der Kapitän ist rechtzeitig von seiner Krankheit genesen und spielt fast durch. Will seinen Kampfgeist in die Waagschale werfen, was ihm auch gelingt. Geht wie ein echter Führungsspieler voran. Dennoch ist auch er nicht fehlerfrei. ran-Note: 3 © Sportimage