Die Frage, die sich auch vor dem Auftaktspiel in der Champions League beim FC Brügge am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker) zwangsläufig stellt: Welchen sportlichen Wert hat Can für den BVB?

Der beinharte Mittelfeldspieler ist rund um Borsigplatz und Brackel schon fast ein Politikum geworden. Gegen Heidenheim ließ Trainer Nuri Sahin seinen Kapitän erstmals in dieser Saison am Anfang auf der Bank, es folgte die spielerisch beste Vorstellung unter dem neuen Coach.

Nach dem 4:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Freitag ging es vor allem um diese Szene von BVB-Kapitän Emre Can. Dieser hatte sich in der Nachspielzeit den Ball für den Elfmeter geschnappt und mit dem verwandelten Strafstoß das Spiel endgültig entschieden. Und als Torjubel anschließend besagte Geste gewählt.

In Zeiten des Internets und der sozialen Medien werden Fußballer schnell zur Zielscheibe von Beleidigungen und überzogener Kritik. Auch Can bleibt aufgrund seiner Spielweise davon nicht verschont. Bei der Wahl zum Nationalspieler des Jahres 2023 wurde sein Name zum Running Gag. Er gewann die Auszeichnung, aber nicht aufgrund ehrlicher Wertschätzung.

Zudem stehen noch Marcel Sabitzer und Youngster Kjell Wätjen im Kader, mit fünf Spielern für zwei Positionen herrscht beim BVB in der Zentrale fast schon ein Überangebot. Ist Can der Leidtragende?

So schwärmte Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt bei "Sky" in höchsten Tönen von Nmecha. "Ich bin total von diesem Spieler überzeugt", sagte Kehl, der betonte, dass er - sofern er gesund bleibt - "unfassbare Fähigkeiten" mitbringe. Vor allem die "Box-to-Box-Elemente" beim gebürtigen Hamburger seien besonders.

Kehl über Can: "Unglaubliche Akzeptanz"

"Ich sehe es schon so, dass ich manchmal ungerecht behandelt werde. Ich habe eine gute EM gespielt, bis auf ein Spiel habe ich immer gespielt. Ja, im Pokal war meine Leistung nicht so gut. Und ich bin der Kapitän, ich weiß, dass ich für vieles meinen Kopf hinhalten muss. Aber es sollte schon gerecht sein", sagte Can ungewohnt offen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Brügge.

Auch Kehl sieht, dass Can das Thema umtreibt. "Emre ist jemand, der sich sehr viele Gedanken macht, manchmal vielleicht sogar zu viele", sagte er. Can neige dazu, es allen recht machen zu wollen. "Er will überall helfen und Verantwortung übernehmen. Manchmal muss man versuchen, ihm auch diesen Druck zu nehmen", fuhr der frühere BVB-Kapitän fort.