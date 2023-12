Anzeige

Der BVB empfängt am 6. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Paris Saint-Germain. Wo läuft das Match von Borussia Dortmund im TV und Livestream und wo gibt's einen Liveticker?

Strahlendes Königsklassen-Gesicht: BVB holt Gruppensieg

Borussia Dortmund hat wieder sein strahlendes Champions-League-Gesicht gezeigt und sich den Gruppensieg gesichert.

Der in der Bundesliga schwächelnde BVB erkämpfte sich in einer spektakulären Begegnung gegen Paris St. Germain ein 1:1 (0:0) und darf damit bei der Achtelfinal-Auslosung am Montag auf einen leichteren Gegner hoffen.

Karim Adeyemi (51.) brachte die Gastgeber in der hochklassigen Partie in Führung und den Signal Iduna Park zum kochen. Warren Zaire-Emery (56.) gelang für die Gäste nur noch der Ausgleich. Dem französischen Meister um Superstar Kylian Mbappe reichte das Remis zum glücklichen Weiterkommen.

Die BVB-Noten

Der Spielbericht