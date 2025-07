Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, soll nach dem Debakel gegen PSG die Bedenken bei den Klub-Bossen wachsen, dass die "Königlichen mit den beiden Superstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior in der Startelf die ganz hohen Weihen wieder erreichen können.

Für den Fall der Fälle soll im schlimmsten Szenario dann Vinicius Jr. Platz machen müssen. Weiter heißt es, dass der Brasilianer in den vergangenen Wochen einiges an Kapital bei den Real-Bossen verspielt habe mit seinen oftmals dürftigen Auftritten bei der Klub-Weltmeisterschaft.

Sollte diese Maßnahme jedoch nicht von Erfolg gekrönt sein, soll laut "Sport" auch nicht ausgeschlossen sein, dass einer der beiden Superstars in nicht allzu ferner Zukunft verkauft werden könnte. Bis dato soll der 43-Jährige offenbar aber noch überzeugt sein, beide Einzelkünstler in sein System effektiv integrieren zu können.

Und damit nicht genug. Auf abseits des Platzes fiel er negativ auf. So wurde er bei der 0:4-Packung gegen PSG nach Auswechslung von TV-Kameras lachend auf der Ersatzbank erwischt, während seine Mitspieler das nächste Gegentor beim indiskutablen Auftritt der Madrilenen einstecken mussten. Eine Szene, die bei Klub-Präsident Florentino Perez offenbar gar nicht gut ankam. Perez gilt zudem als großer Befürworter von Mbappe. Entsprechend schlecht könnten die Aktien von Vini Jr. stehen, sollte es nicht zu angestrebten Wandlung unter Alonso kommen.

Der Flügelspieler steht noch bis 2027 in Madrid unter Vertrag. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung stockten in den vergangenen Monaten. Offenbar wolle Vini Jr. eigentlich bei den "Königlichen" bleiben, auch wenn nach wie vor Klubs aus Saudi-Arabien mit Mega-Gehältern locken und ihn zum bestbezahlten Fußballer aller Zeiten machen könnten.

Am Ende des Tages könnte die Entscheidung über seine Zukunft dann aber nicht mehr in seinen Händen liegen und Mbappe endgültig Reals Heft des Handelns in die Hände bekommen.