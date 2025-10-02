Borussia Dortmund: Hinten stabil, vorn zu wenig – drei Erkenntnisse nach dem Bilbao-Sieg

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Am Ende steht dann doch der deutliche 4:1-Sieg gegen Bilbao. Aber vor den wichtigen Wochen im Oktober gibt es ein paar Fragezeichen. ran liefert drei schwarzgelbe Erkenntnisse zum ersten Sieg in der Champions League in dieser Saison.

Anzeige

BVB: Die Abwehr ist Kovacs Prunkstück, aber … Auch gegen Bilbao liefert dabei vor allem ein Mannschaftsteil ab: Defensiv lässt der BVB derzeit wenig anbrennen. Das betrifft nicht nur die drei Innenverteidiger im Dreierkettensystem des Trainers, sondern die gesamte Mannschaft, die gegen den Ball sehr diszipliniert agiert. Dortmunds Spiel ist unspektakulär, hohes Pressing ist selten. Das Datenportal "understat" bietet die Statistik "Pässe pro Defensivaktion" an. Der Wert sagt aus, wie viele Pässe ein Gegner durchschnittlich in der eigenen Hälfte spielen darf, bevor eine Defensivaktion erfolgt. Obwohl man in der Bundesliga bisher auf noch kein echtes Top-Team traf, steht man mit 11,66 bei einer recht hohen Zahl für BVB-Verhältnisse. In der vergangenen Saison lag er bei 10,22. Mainz 05 (7,84) und der FC Bayern (8,86) stehen auf den vorderen Plätzen. Der BVB ist auf Rang sieben. Ganze Folgen von Bundesliga Pur kostenlos auf Joyn streamen

Borussia Dortmund: Alle News und Gerüchte Unter Kovac ist das Spiel zurückhaltender geworden. Laufstärke, Zweikampfführung und ein schnörkelloses Spiel nach vorn stehen im Mittelpunkt. Das hilft vor allem der Defensive, weil die Mannschaft in der Regel sehr kompakt beieinanderbleibt. Sieben der bisher acht Saisongegentore verteilen sich auf die zwei schlechteren Auftritte gegen St. Pauli und Juventus. Gleichzeitig sind es exakt diese Spiele und die schwachen Minuten rund um den Fast-Ausgleich von Bilbao, die die Frage aufwerfen, wie stabil die Dortmunder wirklich sind. Denn das Risiko im zurückhaltenden Kovac-System liegt darin, zu passiv zu werden und dem Gegner zu viele Spielanteile zu schenken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Internationale Transfergerüchte: Lewandowski-Nachfolger in Barcelona auf dem Radar 1 / 11 © IMAGO/SID/Mutsu Kawamori Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Der FC Barcelona hat laut der "Bild" einen Nachfolger für Robert Lewandowski ausgemacht. Die "Katalanen" würden gerne Julian Alvarez von Ligakonkurrent Atletico Madrid verpflichten. Die Funktionäre des Klubs sollen schon vor seinem Doppelpack im Derby gegen Real ein Auge auf den Argentinier geworfen haben. Sein Vertrag bei Atletico läuft bis 2030, und die in Spanien übliche Kaufoption liegt bei 500 Millionen Euro. © Fotobaires Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Laut dem Berater des 25-Jährigen bewundere er die spanischen Klubs "und weil er seit seiner Kindheit Fan von Leo Messi ist, glaube ich nicht, dass es viele Argentinier gibt, die nichts für den Barca empfinden.“ Atletico sieht seinen Stürmer allerdings als Aushängeschild des Klubs und hat aufgrund der Vertragssituation die Hoheit in den Verhandlungen. © 2025 Gualter Fatia Karim Benzema (Al-Ittihad)

Laut "Goal France" plant Jose Mourinho, Top-Stürmer Karim Benzema nach Lissabon zu holen. Der Franzose steht derzeit noch bis 2026 bei Al-Ittihad unter Vertrag. Mourinho und Benzema kennen sich aus gemeinsamen Real-Madrid-Zeiten. Ein Transfer dürfte schwierig werden: Al-Ittihad will mindestens fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse. Optionen könnten eine Winter-Leihe oder ein ablösefreier Wechsel 2026 sein. © sportphoto24 Dusan Vlahovic (Juventus Turin)

Manchester United, Atletico Madrid und Barcelona haben laut "Gazzetta dello Sport" Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic im Blick. Barca sucht dringend einen Nachfolger für den 37-jährigen Robert Lewandowski, dessen Vertrag 2026 endet. Vlahovic traf zuletzt viermal in vier Spielen. United plant trotz des 85-Millionen-Transfers von Benjamin Sesko weitere Offensivverstärkungen, während Atletico mögliche Abgänge von Alvarez oder Sorloth absichert. © 2025 Getty Images Gabriel Jesus (FC Arsenal)

Laut "Football Insider" ist Arsenal-Trainer Mikel Arteta bereit, Stürmer Gabriel Jesus im Januar abzugeben. Der brasilianische Nationalspieler fällt nach einem Kreuzbandriss voraussichtlich bis Dezember aus, wodurch ein Wechsel im Sommer scheiterte. Nach der Verpflichtung von Viktor Gyökeres für 63,5 Millionen Euro sind die Gunners nun jedoch offen für Angebote, sollten diese im neuen Jahr eintreffen. © News Images Casemiro (Manchester United)

Laut "Mundo Deportivo" steht Manchester-United-Mittelfeldspieler Casemiro im Fokus von Cristiano Ronaldos Klub Al Nassr. Der 33-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis kommenden Sommer. United möchte durch einen Verkauf Mittel für neue Transfers freimachen, strebt dabei aber nur an, etwa die Hälfte der 70 Millionen Euro zurückzuerhalten, die man 2022 für ihn an Real Madrid überwiesen hatte. © Pro Sports Images Bernardo Silva (Manchester City)

Die Ära von Mittelfeldspieler Bernardo Silva bei Manchester City geht offenbar bald zu Ende, wenn im kommenden Sommer sein Vertrag endet. Wie die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtet, hat Juventus Turin wohl bereits Kontakt mit dem Portugiesen aufgenommen, um über einen ablösefreien Wechsel im Juli 2026 zu verhandeln. Der 31-Jährige kam 2017 für 50 Millionen Euro von der AS Monaco zu den "Citizens". © Offside Sports Photography Erling Haaland (Manchester City)

Barcelonas Präsident Joan Laporta hat sich als großer Haaland-Fan geoutet. Laut "Daily Mail" und "El Nacional" sei er überzeugt, dass der Norweger künftig im Trikot der Katalanen auflaufen wird - womöglich schon in der kommenden Saison. Die finanzielle Situation solle bis dahin geregelt sein. Robert Lewandowskis Vertrag läuft nur noch ein Jahr - und Ersatzmann Ferran Torres überzeugt zwar mit guten Leistungen, ist jedoch kein gelernter Neuner. © 2025 Getty Images Paris Brunner (AS Monaco)

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft am Ende der Saison aus, und der FC Barcelona muss sich nun nach möglichen Nachfolgern umsehen. Als potenzieller Kandidat gilt Medienberichten zufolge der U17-Welt- und -Europameister Paris Brunner. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte Brunner gegen Ende der Vorsaison bei seiner Leihstation Cercle Brügge immer häufiger überzeugen. Mittlerweile ist er zur Leihe beim AS Monaco. © Getty Images Vitinha (Paris Saint-Germain)

Real Madrid könnte laut "Marca" im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag. © IMAGO/Sportsphoto Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Die spanische Sportzeitung "AS" berichtete bereits während des Sommer-Transferfensters von einem möglichen Aus von Antonio Rüdiger bei Real Madrid. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Wie Neu-Coach Xabi Alonso zu ihm steht, bleibt abzuwarten. Mit Dean Huijsen und Raul Asencio hat der Verein in der Defensive nachgebessert. Eine mögliche Vertragsverlängerung soll, wenn überhaupt, zum Ende der Saison Thema werden. Es bahnt sich eine Hängepartie an.

Die Offensive von Borussia Dortmund ist ein unterschätztes Problem Ein weiteres Problem bleibt die Offensive. Zwar erzielt die Borussia derzeit 2,5 Tore pro Spiel, aber sie ist dabei sehr abhängig von Einzelaktionen und der Topform weniger Individualisten. Eine große Frage, die sich beispielsweise stellt: Schafft es Karim Adeyemi diesmal, aus seinem Lauf eine Normalität herzustellen? Borussia Dortmund: Stimmen nach Sieg gegen Athletic Bilbao - "Das kann sich sehen lassen" Dass der 23-Jährige enormes Talent hat, steht außer Frage. In dieser Saison ist er in sieben Einsätzen an sechs Toren beteiligt gewesen. Sein Tempo, seine Dribblings und sein guter Abschluss können den Unterschied machen. In der Vergangenheit zeigte er das aber nur phasenweise. Es wäre auch für Serhou Guirassy wichtig, dass er offensiv mehr Unterstützung hat. Rund um die große Konstante im Angriff müssen Spieler die Räume nutzen, die sich dadurch ergeben, dass der Stürmer Gegenspieler bindet. Das sehr defensive System von Kovac führt oft dazu, dass im Angriff nur drei oder vier Spieler unterwegs sind und von hinten nicht entsprechend nachgerückt wird.

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben 1 / 20 © Getty Images Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei

Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de) © 2025 Getty Images Timo Werner (RB Leipzig)

Position: Linksaußen/Mittelstürmer

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2022 © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2021 © ZUMA Press Wire Serge Gnabry (FC Bayern München)

Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2017 © 2025 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2018 © Ulmer/Teamfoto Manuel Neuer (FC Bayern München)

Position: Torwart

Alter: 39 Jahre

Im Verein seit: Juli 2011 © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Position: Linksverteidiger

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2023 © 2025 Getty Images Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: Juli 2019 © Kirchner-Media Emre Can (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2020 © Jan Huebner Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Matthias Koch Diogo Leite (1. FC Union Berlin)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Xaver Schlager (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 28 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig)

Position: Torwart

Alter: 35 Jahre

Im Verein seit: Juli 2015 © 2025 Getty Images Amadou Haidara (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 27 Jahre

Im Verein seit: Januar 2019 © 2025 Getty Images Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 33 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Nordphoto Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: Januar 2016 © Jan Huebner Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Januar 2012 © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Position: Mittelstürmer

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Januar 2022

Solange die Effizienz da ist, spricht kaum jemand darüber, dass es in der Offensive oft an Kreativität und Durchschlagskraft fehlt. Laut den Portalen "FBref" und "Fotmob" kommen die Dortmunder aktuell auf 12,64 erwartete Tore (xG). Bedeutet: Im Moment erzielen sie durchschnittlich einen Treffer mehr pro Partie als eigentlich erwartbar wäre. Analysen von zahlreichen Daten über die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich der Wert der tatsächlich geschossenen Tore und der xG-Wert langfristig immer annähern. In der vergangenen Saison kam Dortmund auf 1,8 xG und 2 tatsächliche Tore pro Spiel. Es ist also absehbar, dass es hier bald zu einem Rückgang an Toren kommt, wenn sich der BVB nicht signifikant mehr hochwertige Chancen herausspielen kann.

Anzeige

Anzeige