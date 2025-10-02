Anzeige
Champions League

Borussia Dortmund: Hinten stabil, vorn zu wenig – drei Erkenntnisse nach dem Bilbao-Sieg

  • Veröffentlicht: 02.10.2025
  • 07:47 Uhr
  • Justin Kraft

Borussia Dortmund gewinnt gegen Athletic Bilbao und klettert auf den siebten Platz. Drei Erkenntnisse zum 4:1-Sieg.

Beinahe wäre es schon wieder passiert: In der 78. Minute setzt sich Athletic Bilbao auf der linken Seite durch und findet mit einem simplen Doppelpass den Weg in den Dortmunder Strafraum.

Robert Navarro läuft aus spitzem Winkel frei auf das BVB-Tor zu, spielt den Querpass auf Gorka Guruzeta und der muss nur noch zum 2:2-Ausgleich einschieben. Borussia Dortmund hätte abermals eine komfortable Führung verspielt. Wie schon gegen St. Pauli. Wie schon gegen Juventus.

Doch es blieb beim Konjunktiv. Denn Daniel Svensson hatte einen herausragenden Moment, antizipierte die Situation und klärte die Kugel in höchster Not, bevor Guruzeta sie in den Kasten befördern konnte.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga bei Joyn

Am Ende steht dann doch der deutliche 4:1-Sieg gegen Bilbao. Aber vor den wichtigen Wochen im Oktober gibt es ein paar Fragezeichen.

ran liefert drei schwarzgelbe Erkenntnisse zum ersten Sieg in der Champions League in dieser Saison.

BVB: Die Abwehr ist Kovacs Prunkstück, aber …

Auch gegen Bilbao liefert dabei vor allem ein Mannschaftsteil ab: Defensiv lässt der BVB derzeit wenig anbrennen. Das betrifft nicht nur die drei Innenverteidiger im Dreierkettensystem des Trainers, sondern die gesamte Mannschaft, die gegen den Ball sehr diszipliniert agiert.

Dortmunds Spiel ist unspektakulär, hohes Pressing ist selten. Das Datenportal "understat" bietet die Statistik "Pässe pro Defensivaktion" an. Der Wert sagt aus, wie viele Pässe ein Gegner durchschnittlich in der eigenen Hälfte spielen darf, bevor eine Defensivaktion erfolgt.

Obwohl man in der Bundesliga bisher auf noch kein echtes Top-Team traf, steht man mit 11,66 bei einer recht hohen Zahl für BVB-Verhältnisse. In der vergangenen Saison lag er bei 10,22. Mainz 05 (7,84) und der FC Bayern (8,86) stehen auf den vorderen Plätzen. Der BVB ist auf Rang sieben.

Unter Kovac ist das Spiel zurückhaltender geworden. Laufstärke, Zweikampfführung und ein schnörkelloses Spiel nach vorn stehen im Mittelpunkt. Das hilft vor allem der Defensive, weil die Mannschaft in der Regel sehr kompakt beieinanderbleibt. Sieben der bisher acht Saisongegentore verteilen sich auf die zwei schlechteren Auftritte gegen St. Pauli und Juventus.

Gleichzeitig sind es exakt diese Spiele und die schwachen Minuten rund um den Fast-Ausgleich von Bilbao, die die Frage aufwerfen, wie stabil die Dortmunder wirklich sind. Denn das Risiko im zurückhaltenden Kovac-System liegt darin, zu passiv zu werden und dem Gegner zu viele Spielanteile zu schenken.

Die Offensive von Borussia Dortmund ist ein unterschätztes Problem

Ein weiteres Problem bleibt die Offensive. Zwar erzielt die Borussia derzeit 2,5 Tore pro Spiel, aber sie ist dabei sehr abhängig von Einzelaktionen und der Topform weniger Individualisten. Eine große Frage, die sich beispielsweise stellt: Schafft es Karim Adeyemi diesmal, aus seinem Lauf eine Normalität herzustellen?

Dass der 23-Jährige enormes Talent hat, steht außer Frage. In dieser Saison ist er in sieben Einsätzen an sechs Toren beteiligt gewesen. Sein Tempo, seine Dribblings und sein guter Abschluss können den Unterschied machen. In der Vergangenheit zeigte er das aber nur phasenweise.

Es wäre auch für Serhou Guirassy wichtig, dass er offensiv mehr Unterstützung hat. Rund um die große Konstante im Angriff müssen Spieler die Räume nutzen, die sich dadurch ergeben, dass der Stürmer Gegenspieler bindet. Das sehr defensive System von Kovac führt oft dazu, dass im Angriff nur drei oder vier Spieler unterwegs sind und von hinten nicht entsprechend nachgerückt wird.

Solange die Effizienz da ist, spricht kaum jemand darüber, dass es in der Offensive oft an Kreativität und Durchschlagskraft fehlt. Laut den Portalen "FBref" und "Fotmob" kommen die Dortmunder aktuell auf 12,64 erwartete Tore (xG). Bedeutet: Im Moment erzielen sie durchschnittlich einen Treffer mehr pro Partie als eigentlich erwartbar wäre.

Analysen von zahlreichen Daten über die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich der Wert der tatsächlich geschossenen Tore und der xG-Wert langfristig immer annähern. In der vergangenen Saison kam Dortmund auf 1,8 xG und 2 tatsächliche Tore pro Spiel. Es ist also absehbar, dass es hier bald zu einem Rückgang an Toren kommt, wenn sich der BVB nicht signifikant mehr hochwertige Chancen herausspielen kann.

Maximilian Beier nutzt seine Chance – Jobe Bellingham nicht

Einer, der eine große Hilfe für den Angriff sein kann, ist Maximilian Beier. Der 22-Jährige stand in dieser Saison häufig in der Startelf, weshalb er bei der Problemanalyse nicht ausgeklammert werden kann. Nach seiner Einwechslung gegen Bilbao unterstrich er dennoch seinen Wert für den BVB.

Der Stürmer ist nicht nur laufstark, sondern auch ungemein laufintelligent. Anders als einige andere BVB-Stürmer findet er zuverlässig die richtigen Schnittstellen für Tiefenläufe, sorgt ständig für Gefahr und hat eine enorme Arbeitsrate gegen den Ball. Klar ist aber auch, dass er seinen Output steigern muss, wenn er seinen Stammplatz behalten will.

Auf allen Ebenen steigern muss sich hingegen Jobe Bellingham. Gegen Bilbao bekam er die Chance, sich von Anfang an zu präsentieren und blieb abermals sehr blass. Zwar sammelte der Engländer in seinen rund 70 Minuten Einsatzzeit immerhin 63 Ballkontakte, doch viel gelingen wollte ihm dabei nicht.

Und auch in der Abwehrarbeit lief das Spiel oft an ihm vorbei – nur zwei seiner sechs Zweikämpfe gewann Bellingham. Es würde nicht verwundern, wenn er gegen Leipzig am Wochenende erneut auf der Bank sitzt.

Dann geht es für den BVB erst richtig los. Zwar folgt eine Länderspielpause, anschließend geht es mit Gegnern wie Bayern, Köln oder Frankfurt aber zur Sache. Es sind die berühmten Wochen der Wahrheit.

