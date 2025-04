In der Champions League war Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona nahezu chancenlos. Ex-Profi Lothar Matthäus fand im Anschluss ausschließlich lobende Worte für die Arbeit, die bei den Katalanen geleistet wird.

Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Trainer Hansi Flick und dem FC Barcelona eine goldene Zukunft prognostiziert. "Da kann eine Epoche anbrechen wie Barca sie schon erlebt hat", sagte Matthäus am Donnerstag bei einem "Sky"-Termin in München. Er glaubt, dass die Spanier eine "Vormachtstellung in Europa" einnehmen werden.

Flick liegt mit Barcelona in seinem ersten Jahr in allen Wettbewerben auf Titelkurs. Matthäus lobte die Arbeit des ehemaligen Bundestrainers. Flick stehe "für den Stil, der Barca berühmt gemacht hat", sagte der Weltmeister von 1990 und fügte am Tag nach dem 4:0 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund an: "Hansi hat immer schon attraktiven Fußball spielen lassen. Es ist beeindruckend."

Flick hat in dieser Saison bereits den nationalen Supercup gewonnen, in der Königsklasse sieht es hervorragend aus, seine Mannschaft ist Liga-Tabellenführer und steht im Pokalfinale.