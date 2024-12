Champions League: ManCity droht Hammer in den K.-o.-Playoffs – machbare Gegner für FCB und BVB?

Wäre die Ligaphase jetzt schon beendet, würde auf Manchester City in der ersten K.-o.-Runde wohl ein Top-Gegner warten – der BVB und der FC Bayern könnten wohl aufatmen. ran erklärt, wie die Paarungen in den Playoffs zustande kommen.

Von Tobias Wiltschek

Der 6. Spieltag der neuen Ligaphase der Champions League ist vorbei. Noch ist für die meisten Teams fast alles drin. Doch geht der Blick langsam auch schon in Richtung K.-o.-Phase, die ebenfalls in einem neuen Modus ausgespielt wird.

Schon nach dem Abschluss der Ligaphase wird das Feld der 24 qualifizierten Teams eine Turnierbaum-Struktur erhalten, wie man sie in etwa aus den NFL-Playoffs kennt.

Zunächst spielen die Teams auf den Rängen 9 bis 24 die K.-o.-Playoffs aus, ehe die acht besten Teams direkt ins Achtelfinale einsteigen.

Für die K.-o.-Playoffs werden die Mannschaften in jeweils Zweier-Paarungen zusammengeführt und anschließend in die beiden Turnierhälften gelost. Was zunächst recht kompliziert klingt, ist relativ simpel.