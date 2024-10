Champions League 2024/25: Neue Hymne! Warum hat die UEFA das Lied verändert?

Champions League: So verläuft die neue Ligaphase

Ab 2024/25 wird es eine Ligaphase geben, in der 36 statt bisher 32 Teams antreten. Statt in einer Gruppenphase spielen alle Teilnehmer in einer Liga, in der sie alle in einer Tabelle gerankt werden. Während der Ligaphase werden die Teams acht Partien bestreiten - gegen acht verschiedene Teams. Bei der Auslosung werden die Teams in vier Lostöpfe eingeteilt.