Anzeige
Königsklasse startet

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 08:27 Uhr

Am 1. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 1. Spieltag der Champions League liefert gleich mehrere Highlights. Eines der größten dürfte wohl die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray sein.

Die Partie in Frankfurt verspricht ein absoluter Stimmungskracher zu werden und scheint nach dem durchaus interessanten Transfersommer der Türken, die unter anderem Ex-Bayern-Star Leroy Sané, Ilkay Gündogan und Victor Osimhen verpflichteten, auch sportlich ein Top-Duell zu werden.

Dabei kann SGE-Trainer Dino Toppmöller womöglich wieder auf Hugo Larsson zurückgreifen. Der Schwede fiel beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:3) kurzfristig aus und wurde schmerzlich vermisst.

Galatasaray hingegen kommt mit dem Rückenwind aus fünf Siegen in fünf Spielen (15:1 Tore) nach Frankfurt und dürfte erpicht darauf sein, diese Serie auch in der Champions League aufrechtzuerhalten.

ran liefert alle Informationen zum CL-Auftakt von Eintracht Frankfurt.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige
Anzeige

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Frankfurt - Galatasaray heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray wird nicht im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Anzeige

Champions League heute live: Wo kann ich Frankfurt gegen Gala im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anzeige

Galatasaray zu Gast in Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Champions League im TV, Livestream und Liveticker heute live: Übersicht zur Übertragung von Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray

  • Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
  • Wettbewerb: Champions League; 1. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 18. September; 21:00 Uhr
  • Trainer: Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt), Okan Buruk (Galatasaray)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
Bleibt länger in Miami: Lionel Messi
News

Vertragspoker in Miami: Entscheidung um Messi offenbar gefallen

  • 18.09.2025
  • 11:01 Uhr
imago images 1066577198
News

Kurios: PSG-Trainer Enrique mit Rugby-Trick gegen Bergamo

  • 18.09.2025
  • 10:58 Uhr
Symbolbild
News

19 Atalanta-Fans nach Krawallen in Paris festgenommen

  • 18.09.2025
  • 10:57 Uhr
Rostock-Fans zünden kurz nach dem Anpfiff Pyroartikel
News

Pyro in Rostock: Neunjähriger "schwer verletzt"

  • 18.09.2025
  • 10:54 Uhr
Julian Nagelsmann rutscht mit seinem Team ab
News

Weltrangliste: DFB-Team droht Topf zwei bei WM-Auslosung

  • 18.09.2025
  • 10:53 Uhr
17.09.2025, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: 1.Spieltag, FC Bayern München - FC Chelsea, in der Allianz-Arena München. v.l. Michael Olise (FC Bayern München) gegen Marc Cucurella (FC Chelse...
News

Wieder Pfiffe für Cucurella - Begleitschutz aus der Arena?

  • 18.09.2025
  • 10:49 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 18.09.2025
  • 10:13 Uhr
100. Sieg für Neuer in der Königsklasse
News

100 Siege und Altersrekord: Neuer in elitärem Kreis

  • 18.09.2025
  • 10:00 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 Vorrunde 1. Spieltag 17.09.2025 FC Bayern Muenchen - FC Chelsea London Torwart Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025...
News

FC Bayern: Neuer knackt Champions-League-Rekord

  • 18.09.2025
  • 09:53 Uhr
Sacha Boey
News

Kein Missverständnis? Das sieht Kompany in Boey

  • 18.09.2025
  • 09:45 Uhr