"Sie strahlen nicht mehr wie 2020 beim Sixtuple, haben nicht mehr dieses Top-Niveau. Für mich ist der FC Bayern am Ende einer großartigen Zeit, er ist am Scheideweg, wo die Reise in Zukunft hingeht", sagte der frühere Bayern-Spieler in einem Interview, das im Champions-League-Sonderheft des "kicker" erschienen ist.

Tuchel "kam in einer schwierigen Phase"

Bayern-Trainer Thomas Tuchel nimmt er zumindest teilweise in Schutz. "Er kam in einer schwierigen Phase, danach folgte direkt der Umbruch in der Führungsetage. In die neue Saison ging man mit einem dünnen Kader plus großen Verletzungssorgen. Dann ist es logischerweise schwer, eine Mannschaft weiterzuentwickeln."

Tuchel wäre noch immer der richtige Trainer für den FC Bayern, "denn ich sehe keinen anderen. Unter den Umständen gibt er auf jeden Fall sein Bestes."