Thomas Müller wird in der Champions League Sekunden vor dem Ende eingewechselt. Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ein Unding.

Mit einem 1:1-Unentschieden im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow gelang dem FC Bayern in der Champions League der Einzug in das Achtelfinale. Alphonso Davies hatte die Münchner in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer erlöst.

Nur wenige Sekunden nach dem Tor des Abwehrspielers wechselte Bayern-Trainer Vincent Kompany Urgestein Thomas Müller für Jamal Musiala ein. Etwas beitragen konnte der 35-Jährige allerdings nicht mehr, so beendete der Referee nur 24 Sekunden nach der Einwechslung die Partie. An den Ball kam Müller in dieser Zeit nicht.

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist eine derart späte Einwechslung der Bayern-Legende ein Unding. "Das ist eine Demütigung. Das hat mich traurig gemacht und es tut mir leid für ihn. Ich war schockiert", sagte der TV-Experte bei "Sky".

"Sowas muss sich ein Thomas Müller nicht antun. Er ist einer der größten und erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Also für die paar Sekunden kann der Trainer einen anderen Spieler nehmen."

Und weiter: "Wenn das die Perspektive für die Zukunft ist, dann sollte er etwas anderes machen. Ich glaube nicht, dass ihm das Spaß gemacht hat. Wofür? Damit er einen weiteren Champions-League-Einsatz gutgeschrieben bekommt? Ich wäre mir an seiner Stelle blöd vorgekommen."