Der FC Bayern läuft in dieser Champions-League-Saison in schwarzen Trikots mit lila Akzenten auf. Bei den Fans kommt das nicht gut an.

Von Chris Lugert

Die organisierte Fanszene des FC Bayern München hat vor Anpfiff des Champions-League-Spiels gegen Galatasaray Istanbul gegen die Königsklassen-Trikots des Rekordmeisters protestiert.

Auf einem überdimensionierten Trikot prangte die Botschaft: "§1 - Die Clubfarben sind unantastbar". Hintergrund: Die Bayern laufen in dieser Saison in der Champions League in schwarzen Trikots mit lila Akzenten auf.

Die Bayern-Fans berufen sich bei ihrem Protest auf die Vereinssatzung des Klubs, in der gleich zu Beginn in Paragraf 1 die Vereinsfarben als Rot-Weiß definiert sind.

Zudem nahm sich die Südkurve der Bayern erneut die UEFA und die für kommendes Jahr geplante Reform der Champions League zur Brust. "Stoppt die UEFA-Reformen und die plutokratische ECA! Fuck UEFA", stand auf mehreren Bannern.

Die Reform, die unter anderem die Abschaffung der Gruppenphase und die Aufstockung des Teilnehmerfeldes vorsieht, ist bei Fanlagern verschiedener europäischer Klubs umstritten.