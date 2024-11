Leon Goretzka stand an der Seitenlinie bereit, um den FC Bayern in der Schlussphase gegen Benfica zu verstärken. Doch Vincent Kompany brachte ihn doch nicht. Der Trainer erklärte anschließend warum.

Eigentlich sollte Leon Goretzka in der Schlussphase des Champions-League-Duells des FC Bayern gegen Benfica eingewechselt werden. Der Mittelfeldspieler stand bereits an der Seitenlinie, als sich Vincent Kompany doch dazu entschied, ihn nicht zu bringen.

Was war passiert? "Wir hatten kein Problem bezüglich der Leistung. Die Jungs, die auf dem Platz waren, haben das sehr gut gemacht", erklärte der Trainer anschließend bei "DAZN": "Am Ende weißt du aber, dass Leon in diesen Momenten vielleicht ein wenig mehr Torgefahr im letzten Drittel bringen kann. Nach dem Tor war es für uns aber wichtig, die Stabilität zu behalten. Das haben wir auch erzielt."

Er habe die Entscheidung also aus rein taktischen Gründen getroffen: "Man darf nicht vergessen: Ich bin auch mal Profispieler gewesen. Als Ex-Profi verstehst du das in solchen Momenten. Das 1:0 hat für uns etwas geändert. Ich glaube, dass jeder Fußballer das versteht."