FC Bayern München - Viel Liebe für Leon Goretzka: "Brauchen alle im Kader, um erfolgreich zu sein"

FC Bayern München - Dinamo Zagreb 9:2 (17. September 2024) Viererpack von Harry Kane, dazu noch einige Abseitstore - der Start in die neue Ära der reformierten Champions League hätte für den FC Bayern nicht besser laufen können. Am Ende stand nicht nur der höchste Sieg der Münchner Champions-League-Geschichte. Erstmals seit der Einführung des Wettbewerbs 1992 erzielte eine Mannschaft auch neun Tore in einem Spiel.

FC Valencia - KRC Genk 7:0 (23. Dezember 2011) So verrückt kann nur der Fußball sein: Einen Spieltag zuvor kommt Genk noch zu einem 1:1-Achtungserfolg gegen den FC Chelsea, gegen Valencia ist das Team anschließend hoffnungslos unterlegen. Roberto Soldado trägt sich drei Mal in die Torschützenliste ein.

AS Rom - FC Bayern München 1:7 (21. Oktober 2014) AS Rom – FC Bayern München 1:7, 21. Oktober 2014: 4:0 nach 30 Minuten, die Italiener wissen kaum, wie ihnen geschieht. Erwähnenswert: Beim FC Bayern kommen am Ende sechs verschiedene Torschützen zusammen. Nur Arjen Robben trifft doppelt.

Dinamo Zagreb - Olympique Lyon 1:7 (7. Dezember 2011) Ein auch in der Höhe ganz wichtiger Sieg für Lyon. Gegen das punktgleiche Ajax Amsterdam spielten die Franzosen zweimal 0:0. So entscheidet das Torverhältnis über Platz zwei in der Gruppenphase – Olympique jubelt, Ajax muss in die Europa League.

Manchester United - AS Rom 7:1 (10. April 2007) Die Römer hoffen nach dem 2:1-Hinspielerfolg auf den Einzug in das Viertelfinale. Doch daraus wird nichts. Die Briten lassen ihre Muskeln spielen und ein gewisser Cristiano Ronaldo trifft doppelt (ebenso Michael Carrick).

Tottenham Hotspur - FC Bayern München 2:7 (1. Oktober 2019) Der 7:2-Erfolg der Münchner in London stand ganz im Zeichen von Serge Gnabry (Mi.). Der deutsche Nationalspieler hatte nämlich durch seinen Viererpack großen Anteil am letztendlichen Kantersieg des deutschen Rekordmeisters bei den Spurs. Robert Lewandowski (re.) traf zweimal und Joshua Kimmich (li.) erzielte den ersten Bayern-Treffer gegen Tottenham.

Leon Goretzka: Treffer in der Nachspielzeit

Doch Goretzka hatte seine zehnminütige "Chance" gegen Zagreb genutzt, wenn man das so bezeichnen kann. Für ihn war es nach harten Wochen ein Abend der kleinen Genugtuung und tiefen Zuneigung.

In der 81. Minute wurde er für Raphael Guerreiro eingewechselt, in der Nachspielzeit erzielte er per sehenswertem Flugkopfball den Treffer zum 9:2, haute sich ansonsten rein, wie es sich für jemanden gehört, der auf sich aufmerksam machen will.

Und auch hier wurde er lautstark bejubelt. Viel kaufen kann sich Goretzka für die Sympathien der Anhänger nicht, mental dürfte es ihn aber beflügeln.

Denn was noch auffiel: Die Freude für Goretzka war generell groß. Auf dem Platz, unter den Fans, aber auch zum Beispiel bei Joshua Kimmich oder Klubboss Jan-Christian Dreesen.

"Wir brauchen viele Spieler, gerade bei diesem Rhythmus. Wenn dann der ein oder andere reinkommt und so performt, macht das schon sehr, sehr viel Spaß“, sagte Kimmich.

Es sei wichtig, dass man Jungs haben, die darauf brennen zu spielen, so Kimmich: "Ein gesunder Konkurrenzkampf wird in der Phase, in der wir uns gerade befinden, wichtig sein. Und wenn wir solche Spiele wie heute haben, wo sich der ein oder andere in die Torschützenliste eintragen kann, ist das schon sehr gut für uns als Mannschaft."

Dreesen fand es gar "verrückt, dass er dieses Wahnsinnstor noch macht. Ich freue mich für ihn".