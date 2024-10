Der damalige FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollte Raphinha offenbar an die Isar lotsen und traf sich hierfür mit Leeds-Boss Andrea Radrizzani. Ein Transfer kam allerdings nicht zustande, da die Engländer satte 65 Millionen Euro plus Bonuszahlungen gefordert haben sollen. Der Rekordmeister hatte zuvor bereits mehr als 50 Millionen Euro für Liverpool-Publikumsliebling Sadio Mane und Sturm-Juwel Mathys Tel ausgegeben.

Am Mittwoch stieg Raphinha mit seinem Dreierpack zum Protagonisten von Barcelonas Bayern-Demütigung auf. Dabei wäre der Brasilianer im Sommer 2022 wohl fast nach München, statt nach Katalonien gewechselt. Das berichten die "BILD" und "Mundo Deportivo" übereinstimmend.

Raphinha fügt dem FC Bayern eine der schmerzhaftesten Pleiten der jüngeren Vereinsgeschichte zu. Angeblich wäre nicht nur der Brasilien-Star, sondern auch ein Teamkollege in München gelandet.

Am Ende entschied sich Raphinha für die "Blaugrana" und verließ die Leeds für 58 Millionen Euro. Der Rest ist Geschichte: Unter Hansi Flick blüht der 27-Jährige wieder auf und sammelte nun in der denkwürdigen Champions-League-Nacht am Montjuic seinen zwölften (!) Saisonscorerpunkt.

Radrizzani verabschiedete sich hingegen ein Jahr später und darf heute dafür Italien-Klub Sampdoria sein Eigen nennen. Ungefähr zur selben Zeit musste "Brazzo" beim FC Bayern seine Koffer packen.