Juventus Turin vs. VfB Stuttgart heute live: Champions League im TV, Stream und Ticker

Der VfB Stuttgart meldet sich in der Champions League zurück. Diesmal steht eine Auswärtsfahrt zu Juventus Turin an. Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

VfB gewinnt bei Juve - Toure trifft spät

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Saison gelandet. Bei Juventus Turin gewannen die Schwaben am Dienstagabend spät, aber verdient mit 1:0 (0:0). Nach der Auftaktpleite bei Real Madrid (1:3) und dem 1:1 gegen Sparta Prag steht der VfB nun bei vier Punkten.

Für den überlegenen Vizemeister traf im Juventus Stadium El Bilal Toure (90.+2) in der Nachspielzeit. Enzo Millot hatte kurz zuvor einen Foulelfmeter verschossen. Die nächste Partie in der Königsklasse steht für die Stuttgarter, die zuletzt vor 15 Jahren in der Königsklasse gesiegt hatten, am 6. November im heimischen Stadion gegen Atalanta Bergamo an.